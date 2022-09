‘Amarelinhos’ fazem paralisação e causam enorme congestionamento na zona Leste

‘Amarelinhos’ fazem paralisação e causam congestionamento e deixam paradas lotadas na zona Leste

Motoristas do transporte alternativo, popularmente conhecidos como “Amarelinhos”, paralisaram o serviço na manhã desta quarta-feira (14) na avenida Autaz Mirim, na zona leste de Manaus.

A concentração iniciou ainda na madrugada por volta das 4h na Bola do Produtor. A paralisação segue até a bola do Armando Mendes. O motivo do protesto seria a atraso no pagamento dos funcionários e para reivindicar melhoras no sistema de bilhetagem.

Usuários do transporte coletivo reclamaram que o trânsito está parado e as paradas de ônibus lotadas.

Viaturas das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local. Motoristas devem evitar a região, buscando rotas alternativas.

*Com PMS