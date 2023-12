Atriz foi ofendida em vídeo feito por bombeiros militares

Lembra do caso da atriz Cacau Protásio, que após gravar cenas de um filme no QG do Corpo de Bombeiros do Rio foi alvo de ataques gordofóbicos e racistas de militares da corporação?

Pois a Justiça do Rio elevou a indenização que o Estado terá de pagar a ela por danos morais: passou de R$ 30 mil para R$ 80 mil.

Com informações da coluna de Ancelmo Gois / O Globo