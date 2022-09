Alvarães já está toda iluminada com tecnologia LED

O município de Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus) implantou a tecnologia de LED em todo o seu parque de iluminação pública. A substituição de lâmpadas antigas de vapor de sódio, de mercúrio ou mistas por LED integra o programa de modernização da iluminação pública do interior, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). O serviço foi realizado por meio de um convênio firmado entre o Governo do Amazonas e a prefeitura local.

A cidade recebeu um total de 1.050 pontos de LED, com alcance em toda a área urbana. Conforme informou a Prefeitura de Alvarães, do total de pontos instalados, 589 foram com recursos do convênio e os demais por execução direta do município.

De acordo com o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, o programa de modernização da iluminação pública vai alcançar, até o final deste ano, 29 municípios, que receberão iluminação em LED. Alvarães e Atalaia do Norte são por convênio, enquanto nos demais municípios o trabalho está sendo feito por execução direta. Em Atalaia do Norte o serviço ainda está em andamento, enquanto Alvarães já concluiu a instalação.

“A implantação de LED no interior está sendo por execução direta da UGPE, porém, no caso específico desses dois municípios, os convênios já estavam tramitando, quando lançamos o programa, em maio deste ano. Por isso, são as prefeituras locais que estão fazendo, com os recursos que o Governo do Estado repassou”, explicou Campêlo.

Vantagens do LED

A iluminação de LED é mais eficiente. Ilumina melhor, com menos consumo de energia. A redução pode ser de até 60%, o que gera menos impacto ao meio ambiente. Isso acontece porque a energia no interior é gerada, em sua maior parte, por termelétricas que queimam combustíveis fósseis, como o diesel e que, por sua vez, liberam Gás Carbônico (CO2), um dos responsáveis pela destruição da camada de ozônio.

“Quando reduzimos o consumo de energia, estamos contribuindo para a redução do efeito estufa na atmosfera”, observa o coordenador da UGPE.

Além disso, por serem mais duráveis, as luminárias de LED geram economia na manutenção para os municípios. Outro benefício está relacionado à segurança das pessoas que transitam à noite. Ruas mais iluminadas levam mais segurança, fortalecem o turismo e geram bem-estar para a população.