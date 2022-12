Alunos de escola estadual dão exemplo de cidadania com doação de alimentos ao Lacc

A Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) recebeu nesta semana, a doação de mais de meia tonelada de alimentos não perecíveis, arrecadados por alunos e docentes da Escola Estadual Prof. Octavio Mourão, localizada no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus. Os alimentos foram recolhidos em residências e no comércio local, durante uma gincana desenvolvida pela instituição de ensino, nos meses de novembro e dezembro, em alusão ao Dia da Consciência Negra (comemorado em 20/11). Eles ajudarão a compor as cestas básicas destinadas, durante o Natal Solidário da Lacc, este mês, a pacientes em situação de vulnerabilidade social, que lutam contra o câncer e recebem tratamento na FCecon (Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas).

A assessora da entidade, Sanelva Rocha, explica que a Lacc é uma instituição filantrópica, que conta com o apoio de vários setores da sociedade, para manter importantes projetos sociais que acolhem pacientes de Manaus, do interior e até de outros países, que buscam terapia contra o câncer na unidade de referência do Amazonas.

De acordo com ela, a Lacc dispõe de um programa permanente de destinação de cestas básicas, para pacientes inscritos na entidade, a partir do Serviço Social da FCecon. “Todo fim de ano, potencializamos nossas ações, reforçando a humanização e levando amor e calor humano aos pacientes que estão na difícil batalha pela vida. Esses alimentos ajudarão a ampliar nossas doações, a partir da campanha Natal Solidário. É também uma forma de exercitar a empatia nesses jovens que, desde muito cedo, já entendem o que é empatia e solidariedade”, destacou.

Ao todo, a gincana arrecadou mais de duas toneladas de alimentos, que foram destinados a diversas instituições filantrópicas de Manaus. À Lacc, mais de 500 quilos foram entregues e seguirão para a sede da ONG, no Dom Pedro, zona Centro-Oeste. “Agradecemos o esforço e a dedicação de todos esses alunos, que farão do Natal de muitas famílias de Manaus, mais feliz e alegre”, concluiu.

Sanelva lembra que a entidade continua recebendo doações. O agendamento para entregar alimentos e produtos de higiene pessoal, pode ser feito pelo telefone (92) 98484 5436. A Lacc também recebe doações em dinheiro, através do site www.laccam.org.be , ou, pelo telefone acima, além do call centre (92) 2101-4900. E dispõe, ainda, da chave PIX CNPJ 04.499.182/0001-48 (CNPJ).

Conheça a Lacc e saiba como doar

A Lacc foi fundada há 64 anos e desenvolve ações sociais e educativas no Amazonas, através de recursos doados pela população e empresas parceiras. Entre os projetos, estão: a destinação mensal de cestas básicas a pacientes com câncer, que se encontram em situação de vulnerabilidade social; o aluguel de quartos nas proximidades da FCecon, para acolher pacientes vindos do interior; o transporte de pacientes em tratamento de quimioterapia e radioterapia; a aquisição de alimentação especial para pacientes com restrição alimentar, em decorrência do câncer; o custeio de passagens terrestres e fluviais aos que moram em outras cidades do Amazonas, entre outros.

Com informações da assessoria