Aluno atira e fere três estudantes em escola pública no Ceará

Três adolescentes foram baleados por um colega de turma de 15 anos dentro da sala de aula na Escola Estadual Professora Carmosina Ferreira Gomes, no bairro Sumaré, em Sobral, no Ceará, na manhã desta quarta-feira, 5.

De acordo com a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, 2 adolescentes sofreram lesões na cabeça. Um deles está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e se encontra em estado grave. Já o outro jovem apresenta quadro de saúde estável e segue realizando exames.

“Os três foram socorridos para a emergência da Santa Casa. Dois deles com lesão de arma de fogo na cabeça. Um deles está em estado grave e está entubado na UTI. A outra vítima encontra-se estável”, disse uma profissional do hospital, que preferiu não se identificar.

A terceira vítima foi atingida na perna e está sendo avaliado pela equipe de traumatologia.

O atirador, segundo a unidade hospitalar, afirmou que sofria bullying e, por esse motivo, atirou contra os colegas na escola.

Arma utilizada no crime pertence a um CAC

De acordo com as informações da Secretaria da Segurança Pública do estado, a arma utilizada no crime pertence a um CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). A Secretaria informou ainda que “o fato segue em apuração pela Polícia Civil.”

“A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que um adolescente de 15 anos, suspeito de um ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio em uma escola estadual, foi apreendido com uma arma de fogo registrada no nome de um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador)”, disse em nota.

*Com Terra