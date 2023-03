Alonso Oliveira discute tráfego sustentável com comandante do Batalhão de Trânsito

O trânsito sustentável está relacionado a uma série de ações e medidas cujo objetivo é melhorar a mobilidade das pessoas na cidade, além de contribuir com a preservação do meio ambiente

O Vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia (COMMARESV), vereador Alonso Oliveira (Avante), discutiu nesta semana, medidas de sustentabilidade no trânsito com o Comandante do Batalhão de Trânsito (BPTran), major Thiago Viana, no Museu da Cidade de Manaus (Muma), no Centro Histórico.

Alonso aponta que o trânsito sustentável está relacionado a uma série de ações e medidas cujo objetivo é melhorar a mobilidade das pessoas na cidade, além de contribuir com a preservação do meio ambiente, uma vez que estas práticas contribuem para que a emissão de gás carbônico e outros poluentes sejam reduzidos.

“Nossa intenção é buscar opções de menor impacto ao meio ambiente e, ainda, proporcionar uma melhor mobilidade urbana, sobretudo, sustentável. Se faz necessário pensar em possibilidades efetivas e práticas para diminuir o tráfego de automóveis, por exemplo, e promover o deslocamento sustentável das pessoas. Para isso, estamos conversando com todos os agentes ligados diretamente a pauta”, observou o vereador.

A escolha do local para a reunião deu-se em virtude de no espaço ter um compartimento que explica o fenômeno da evapotranspiração, a ‘Sala dos Rios Voadores’. No cômodo é possível ver como funcionam os fluxos concentrados de vapor de água na atmosfera. “Estes ‘Rios Voadores’ são invisíveis e não tem margens como os rios terrestres. Mas são fundamentais para carregar a umidade e garantir o abastecimento de reservatórios de água de outras regiões do país, inclusive”, destacou Alonso Oliveira.

De acordo com o major Thiago Viana, é possível trabalhar uma ação de conscientização integrada entre os poderes e, para isso, ele vai levar a proposta do vereador Alonso Oliveira ao Comte. Geral da Polícia Militar do Amazonas, para que seja montada uma agenda positiva. “É importante pensar em alternativas efetivas e práticas para diminuir o tráfego de automóveis e promover o deslocamento sustentável de todas as pessoas. Estamos à disposição para contribuir no que for possível”, comentou.

Na oportunidade, o major Thiago Viana, também apresentou ao vereador o projeto do 2º Passeio Motociclístico e ‘Motofest’, que é um evento realizado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), através do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), e que visa integrar a polícia militar e a sociedade amazonense, mais especificamente o público apaixonado por motocicletas. O evento, que contará com o apoio do vereador Alonso Oliveira, acontecerá no dia 30 de abril, às 08h30 min, saindo da Ponta Negra, passando pela Ponte Rio Negro, pela Ponte do Ariaú, na AM-070, com destino ao Sambódromo, onde ocorrerá o Motofest.

