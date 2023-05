Alonso Oliveira destaca avanços do turismo em evento da ‘Casa de Praia Zezinho Corrêa’

O espaço promete movimentar a economia da cidade, fomentar o turismo e estimular o empreendedorismo

O vereador Alonso Oliveira (Avante) participou ontem (1º), da inauguração, como parte das comemorações do “Dia do Trabalhador”, da “Casa de Praia Zezinho Corrêa”, localizada no complexo turístico da Ponta Negra, na zona oeste da capital amazonense. O espaço, entregue totalmente revitalizado pelo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), estava abandonado há 27 anos.

De acordo com o vereador, a “Casa de Praia Zezinho Corrêa”, homenagem, in memoriam, ao artista Zezinho Corrêa, promete movimentar a economia da cidade, impulsionar o turismo e estimular o empreendedorismo.

“Esse era um local totalmente abandonado, mas era um ponto turístico de Manaus, um local de apoio à principal atração da cidade, quando era a boate Papagaio. E, agora, o prefeito David Almeida entrega o local recuperado, um espaço que integra turismo, negócios, artesanato e a culinária regional”, ressaltou o parlamentar.

A “Casa de Praia Zezinho Corrêa” abriga restaurantes, central de artesanato, áreas para exposições artísticas e ambientes abertos e fechados, com a possibilidade de se contemplar a vista da praia da Ponta Negra e do rio Negro. O espaço tem área construída de 1.650 metros quadrados, incluindo um restaurante, quatro operações de lanchonetes, administração, banheiros, playgrounds, palco, áreas de convivência e área para exposição de artesanato.

O projeto tem assinatura do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e o responsável pela obra e gestão da “Casa de Praia Zezinho Corrêa” é a Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi). A inauguração do espaço contou com apresentações de artistas locais e a grande atração nacional, o cantor Frejat.

Com informações da assessoria