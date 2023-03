Allan Campelo vai destinar parte de Emenda para passagens aéreas a atletas do jiu-jitsu

O evento deste ano acontece na cidade de Barueri, em São Paulo, entre 29 de abril a 7 de maio, com a chancela da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ)

O vereador Allan Campelo (PSC) usou a tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM), durante o pequeno expediente de hoje (6), para destacar que vai destinar parte de sua Emenda Parlamentar à Fundação Manaus Esportes para garantir 40 passagens aéreas aos campeões da seletiva para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu de 2024.

Desportista e praticante da arte suave há mais de 30 anos, o parlamentar aproveitou para parabenizar o prefeito David Almeida (Avante) pela realização da seletiva classificatória para a disputa do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu deste ano, na qual a prefeitura pagará 45 passagens aéreas aos campeões. O evento deste ano acontece na cidade de Barueri-SP de 29 de abril a 7 de maio, com a chancela da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ).

A seletiva aconteceu no ginásio Ninimberg Guerra, o ‘Bergão’, localizado no bairro São Jorge, zona oeste da capital amazonense, com a participação de 400 atletas de todas as categorias.

“Conheço o jiu-jitsu no Brasil afora e nunca vi uma ação como essa. Isso vai acabar com os atletas que ficam nos semáforos, pedindo. Se ele tiver preparo, tanto físico quanto técnico e vencer a seletiva, ele vai viajar”, destacou Campello.

O anúncio da destinação de parte da emenda parlamentar para o esporte já havia sido feito pelo vereador durante a seletiva neste domingo (05/03). Na ocasião, o prefeito David Almeida adiantou que para o próximo ano, a prefeitura vai garantir 60 passagens aos campeões. Com a emenda de Allan, o total de passagens aéreas chega a 100.

Allan acrescentou que, para o evento deste ano, a prefeitura busca, ainda, uma forma de dar uma ajuda de custo de R$ 1 mil a cada atleta, para o custeio de despesas no evento nacional.

“Vai servir para pagar a inscrição do campeonato, estadia e alimentação. Eu sei o que é isso, já fui atleta de ponta. Hoje, nessa gestão, foi preciso vir um prefeito que sabe das dificuldades, como sei. Toda a ajuda para o esporte é pouco, o esporte é prevenção às drogas, é inserção social”, finalizou o vereador.

Com informações da assessoria