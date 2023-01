Alfredo Paes, ex-secretário da Sefaz, morre aos 71 anos

O analista do Tesouro e ex-secretário de Estado de Fazenda do Amazonas, Alfredo Paes dos Santos, 71, morreu na manhã desta quinta-feira (12). Paes estava internado em um hospital em São Paulo, para tratamento de um câncer.

Alfredo Paes, conhecido como ‘Alfredinho’ pelos colegas de trabalho, ocupou o cargo de secretário de Estado da Fazenda do Amazonas por duas vezes, foi secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, secretário Municipal de Finanças de Manaus (Seminf), além de ter exercido várias outras funções públicas.

Em nota, o prefeito de Manaus em exercício, Marcos Rotta, lamenta profundamente a morte do ex-secretário.

“Neste momento de profunda dor e tristeza, todo nosso apoio e sentimentos de pesar aos familiares e amigos. Alfredo era um profissional exemplar e um ser humano de imensa gentileza”, declarou o prefeito em exercício.

O ex-deputado estadual Serafim Corrêa (PSB-AM) também manifestou pesar em sua redes sociais.

“Soube agora do falecimento do Alfredo Paes, ex-secretário de Fazenda do AM é titular da Semef, profissional respeitado é responsável. Meus sentimentos à família enlutada”, destacou Corrêa.

Outro parlamentar que publicou uma nota de pesar nas redes foi o senador reeleito Omar Aziz (PSD-AM).

“Servidor exemplar e amigo leal, Alfredo deixa um legado de espírito público prestado ao Amazonas. Aos familiares e amigos, a saudade e a certeza que Deus o tem em um bom lugar”, publicou Aziz.

Ainda não há informações sobre o velório e o enterro.

*Com Portal A Crítica