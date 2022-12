Alfredo Lins é homenageado com a Medalha do Mérito Ruy Araújo da Aleam

Chefe do Escritório de Representação do Governo do Estado do Amazonas em São Paulo, o advogado Alfredo Monteiro Lins de Albuquerque foi homenageado, na quarta-feira (14), com a concessão da Medalha do Mérito Legislativo, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Filho do deputado estadual Belarmino Lins (PP) e sobrinho do deputado federal Átila Lins (PSD), e irmão de George Lins (União Brasil), eleito deputado estadual em outubro passado, Alfredo recebeu a comenda das mãos do deputado-presidente da Aleam, Roberto Cidade (União Brasil), em solenidade ocorrida no Auditório Deputado Belarmino Lins.

Para Cidade, a distinção, concedida em nome da Mesa Diretora do Poder Legislativo Estadual, “é oportuna e muita justa em função dos grandes serviços prestados por Alfredo ao Amazonas”.

Graduado em Direito pela Universidade Nilton Lins (2001), Alfredo é especialista em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional do Estado de São Paulo (2005). Foi Gestor Executivo do Centro Preparatório Jurídico (CPJUR), com função na gestão administrativa geral cuja atuação direciona-se na produção de cursos livres preparatórios, capacitação profissional na advocacia, produção acadêmica e Capacitação Continuada para Agentes Públicos e Equiparados, bem como cursos curriculares de pós-graduação em Direito.

Poliglota, Alfredo domina, de forma fluente, o Inglês e o francês, e possui cursos envolvendo Extensão: Contabilidade Aplicada ao Direito; Extensão: Responsabilidade Civil no Novo Código, e Lei de Improbidade Administrativa e Corrupção.