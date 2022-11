Alfabetiza Manaus: erradicar o analfabetismo é o nosso desafio

A alfabetização é a primeira fase da vida escolar e toda a criança tem o direito de viver com êxito essa experiência transformadora. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta que a alfabetização ocorra entre o 1º e o 2º ano do ensino fundamental. E, mais que aprender a ler e escrever, ser alfabetizado é construir uma base sólida para avançar com segurança no processo educacional, compreendendo gradualmente as dimensões sociais, econômicas e políticas onde cada ser humano está inserido.

Por isso, a prefeitura lançou a campanha Alfabetiza Manaus, para regularizar até dezembro de 2023 o aprendizado de mais de 8 mil crianças e adolescentes da rede municipal, estudantes do 4º ao 8º ano, que ainda não sabem ler e nem escrever. São crianças e adolescentes prejudicados pelo período pandêmico e por outros aspectos sociais.

Para evitar que estas crianças e jovens entrem na fase adulta com fragilidades na educação básica, acumulando déficits na capacidade de leitura, escrita e do raciocínio matemático, o município vai trabalhar este projeto com práticas eficazes e inovadoras. O desafio é erradicar o analfabetismo em Manaus, colocando a educação municipal entre as primeiras do Brasil em resultados.

O projeto será desenvolvido em duas etapas. A primeira, iniciada em 10 de outubro, vai finalizar em 22 de dezembro deste ano, atendendo estudantes dos 4º e 8º anos. A segunda fase iniciará com o retorno das aulas, em 2023, para estudantes inclusos e do 5º a 9º anos. As atividades acontecerão tanto no turno dos alunos, como no contraturno, com duas horas de aula.

Por sua dimensão, o projeto envolve não apenas professores, como também diretores, assessores, chefes, gerentes, diretores de departamento e demais gestores da rede municipal de ensino.

O desafio é grande, mas será superado. Manaus é hoje a terceira maior rede educacional do Brasil, mas traz consigo o êxito de terceira capital no pagamento de melhores salários aos servidores da educação. E, em breve, terá mais conquistas para contabilizar.

Prefeitura de Manaus