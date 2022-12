Aleam vai conceder Medalha Ruy Araújo ao prefeito José Beleza

Um dos mais conceituados gestores do interior do Estado, o prefeito de Santa Isabel do Rio Negro José Ribamar Fontes Beleza, será homenageado com a Medalha Ruy Araújo, uma das maiores comendas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A propositura, de autoria do deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), foi aprovada na semana passada pelo plenário da Casa Legislativa.

“Como é do pleno conhecimento público, o nome de José Beleza ressoa, sobretudo, na história de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro, municípios em que o talento, a competência e o arrojo do grande administrador produziram realizações do mais alto valor”, disse Belão sobre a distinção a ser concedida ao gestor de Santa Isabel.

Segundo o parlamentar, as ações de José Beleza nos campos da saúde e da educação, dentre outras importantes áreas, o projetaram no cenário político do Estado a ponto de em 1997 terem sido determinantes para que ele conquistasse a presidência da Associação Amazonense de Municípios.

Cidadania

Outra propositura de Belarmino Lins, aprovada pela Aleam, concederá o Título de Cidadã do Amazonas a Roberta Ferreira de Andrade Mota, procuradora do Estado do Amazonas. Ela possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Amazonas(1993), especialização em Direito e Desenvolvimento pelo Instituto Superior de Administração e Economia da Amazônia(1994), especialização em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Amazonas(1996) e especialização em Direito Tributário também pela Universidade Federal do Amazonas(1998). Atualmente, é procuradora do Estado de 1ª Classe da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas.