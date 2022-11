ALEAM homenageia prefeito Jocione Souza com a Medalha Ruy Araújo

Em sessão realizada nesta quinta-feira no plenário Ruy Araújo, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), conforme propositura do deputado estadual Belarmino Lins (PP), homenageou com a Medalha Ruy Araújo o prefeito de Novo Aripuanã, Jocione dos Santos Souza. A sessão foi presidida pelo deputado-presidente da Casa, Roberto Cidade (União Brasil).

“Com a distinção, o Poder Legislativo Estadual reconhece, sem qualquer dúvida, o importante trabalho e o gigantesco legado profissional de Jocione Souza dedicados à administração pública municipalista, ele é uma figura humana singular, que sabe cuidar das pessoas”, disse Belão em discurso.

Jocione nasceu em Manaus no dia 19 de dezembro de 1964, filho de João Monteiro de Souza e Antônia Therezinha dos Santos Souza, casado com a senhora Josilda da Silva Souza. Ele é licenciado em Educação Física e Letras pela Universidade Federal do Amazonas e bacharel em Direito pela Universidade Paulista-UNIP, com pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior e em Direito Público.

Jocione exerceu o magistério por mais de 20 anos em Novo Aripuanã onde ingressou na carreira política em 1989, sendo eleito vereador e reeleito para novo mandato a partir de 1993. Exerceu a função de Secretário Municipal de Administração de Novo Aripuanã entre 1997 e 2000 e foi professor da Universidade do Estado do Amazonas de 2001 a 2004.

De acordo com Belarmino Lins, “o reconhecimento público ao seu trabalho, as conquistas do seu mandato na Câmara Municipal e a vontade latente de continuar servindo ao povo elevaram Jocione Souza para o cargo de prefeito de Novo Aripuanã em 2018, implantando uma administração dinâmica marcada por relevantes projetos nas áreas de educação, social, saúde, economia, infraestrutura, agricultura e segurança. As modernas e ousadas ações de Jocione Souza mudaram a história de Novo Aripuanã, servindo de referência para outras cidades do interior do Estado do Amazonas”.

Conforme o deputado, Jocione foi reconduzido ao cargo de prefeito nas eleições de 2020. “Reeleito, ele deu sequência à sua próspera administração, promovendo o desenvolvimento da cidade e melhorando o padrão de vida social e econômico da sua população, sendo, portanto, mais do que digno da aprovação popular que sempre recebeu em Novo Aripuanã e da mais alta comenda desta Assembleia Legislativa, que é a Medalha Ruy Araújo”, destacou o parlamentar.

Da tribuna da Aleam, o secretário de Governo, Sérgio Litaiff, representando o governador Wilson Lima (União Brasil) no evento, elogiou a outorga da Medalha Ruy Araújo a Jocione “por se tratar de um prefeito exemplar, trabalhador”. Conforme Sérgio, “o prefeito Jocione e todo o seu povo podem ter a certeza de que continuarão contando com o Governo do Estado”. O discurso do secretário foi compartilhado pelo presidente do Parlamento Estadual, Roberto Cidade, que disse: “Jocione é um grande prefeito, um grande gestor público. Todo bom político merece ser aplaudido e Jocione é um bom político”.

Grato aos elogios e a homenagem, Jocione Souza discursou na sessão dirigindo-se, sobretudo, a Deus: “Toda a honra e toda glória a Deus. Em seu nome, eu agradeço a Medalha a mim concedida por iniciativa do deputado Belarmino Lins. O momento é de gratidão e de regozijo, a honraria não é só minha, mas de todos nós, novo-aripuanenses, professores, estudantes, agricultores, garis, etc. Deus nos colocou nessa vida para servirmos ao próximo. De que vale o nosso potencial político e o nosso espírito republicano se não servimos ao próximo ? O nosso maior salário, a nossa maior compensação, é servirmos aos nossos irmãos de Novo Aripuanã, fazendo mais por eles, tal como neste instante está fazendo o nosso vice-prefeito Raimundo Raiz, que teve que permanecer no município, trabalhando e servindo ao nosso povo, para que nós pudéssemos estar aqui na Aleam”.

Participaram da sessão especial de homenagem a Jocione os deputados estaduais Adjuto Afonso (União Brasil), Joana Darc (União Brasil) e o deputado estadual George Lins (União Brasil), este eleito em 2 de outubro para seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa. George é filho do decano da Aleam, deputado Belarmino Lins de Albuquerque.

Além do secretário de Governo Sérgio Litaiff Filho, representando o governador Wilson Lima, também prestigiaram a sessão especial de homenagem a Jocione, dentre outras autoridades, o juiz de Direito Rosberg de Souza Crozara, da Vara Única de Novo Aripuanã, representando o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM); vereadora Neumice Reges Pinto, presidente da Câmara Municipal de Novo Aripuanã; Fabiano Afonso, coordenador de Comunicação da Suframa; e o vereador Carlos Pinto, 1º vice-presidente da Câmara de Novo Aripuanã. Praticamente todos os vereadores membros da Câmara de Vereadores de Novo Aripuanã, juntamente com secretários municipais, prestigiaram o evento.