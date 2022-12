Aleam homenageia diretor-presidente do Cetam com Medalha do Mérito Legislativo

Indicado pelo deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), o diretor-presidente do Cetam (Centro de Educação Tecnológica do Amazonas), professor José Augusto de Melo Neto, foi homenageado, na quarta-feira (14), com a Medalha do Mérito Legislativo, a mais importante comenda da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

De acordo com o parlamentar, a homenagem, que aconteceu no auditório Deputado Belarmino Lins, “distingue um grande gestor público amazonense que se dedica ao desenvolvimento da educação no Estado há trinta anos, com uma trajetória mais do que exemplar, realizando um grande trabalho na capital e no interior. Ele merece a distinção”.

José Augusto atua no setor público desde 1992. Fez carreira na Seduc, onde tornou-se o primeiro diretor do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, alcançando logo a seguir o cargo de Secretário de Estado da Educação. Atualmente é diretor-presidente do Cetam.

Aos 53 anos, casado, pai de duas filhas, José Augusto nasceu em Manaus, sendo filho do empresário José Augusto de Melo Filho e da pedagoga Lourdete Mendes de Melo. Formou-se na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), onde obteve o título de Doutor em Educação, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Além disso, tem experiência acadêmica internacional em países como o Japão, Estados Unidos e Portugal.

É autor do livro “Tecnologia Educacional: formação de professores no labirinto do ciberespaço”, publicado em 2007, um dos autores de “Educação a distância: o estado da arte, volume 2”, publicado em 2011, e de “Escritos na quarentena: reflexões sobre educação e tecnologia”, publicado no ano passado.

Como diretor-presidente do Cetam, conquistou premiações nacionais inéditas, além dos prêmios de Líder Educacional do Ano por duas vezes (2018 e 2022), outorgado pelo Latin American Quality Institute. Foi nomeado, pela segunda vez, Diretor-Presidente da autarquia em 2020.