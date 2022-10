Aldo surpreende e revela que mensagem de Dana White pode ter salvo a vida de seu filho

Dana White tem rasgado elogios ao ex-campeão peso-pena (até 66kg). O chefão do Ultimate destaca a importância de José Aldo para o esporte e para fortalecer a marca no Brasil, e ainda ressaltou que o UFC será para sempre a casa do brasileiro.

Logo após anunciar sua aposentadoria do MMA, no dia 18 de setembro, José Aldo viveu a emoção de se tornar pai de segunda viagem. No entanto, o nascimento de José Aldo Terceiro, que carrega o nome do patriarca, foi cercado de nervosismo por conta de uma complicação clínica com sua mãe, Vivianne, esposa do ‘Campeão do Povo’. A vida do bebê, que ficou sob risco, pode ter sido salva, inclusive, por um personagem pouco provável nesta equação – Dana White, presidente do UFC.

Dias antes de sua esposa entrar em trabalho de parto, Aldo enviou uma mensagem para o cartola do Ultimate, a fim de sinalizar seu interesse em deixar o MMA. Como resposta, o atleta brasileiro recebeu um recado de agradecimento do patrão, pelos anos de serviços prestados ao UFC. Feliz, o ex-campeão da categoria peso-pena (66 kg) da liga mostrou os elogios de Dana White para sua esposa, que se emocionou ainda mais, a ponto de ser levada ao hospital com pressão alta.

De acordo com Aldo, a ida ao hospital naquela ocasião foi crucial para determinar o nascimento de seu filho. Afinal de contas, após o ‘susto’, foi detectada uma condição em Vivianne, comum entre mulheres grávidas, chamada pré-eclâmpsia, que eleva a pressão arterial da gestante e pode acarretar em complicações graves – até mesmo fatais para o bebê e a mãe.

“Um amigo estava vendo algumas oportunidades no boxe para mim e disse que eu precisava consultar o UFC. Fiz isso e mandei mensagem para o Dana na quinta, e ele me respondeu de volta agradecendo por tudo, dizendo que o UFC sempre estará aberto para mim, tudo que eu precisar. Ele tem um carinho muito grande por mim e minha família, sempre foi próximo de nós”, destacou, em entrevista ao podcast ‘Trocação Franca’, antes de complementar.

“Depois dessa mensagem emocionante – não era um patrão falando com um funcionário ali, eram duas pessoas que se gostam -, mostrei a conversa para Vivianne (minha esposa). Ela ainda estava grávida na época e se emocionou, a pressão dela subiu e tivemos que levá-la ao hospital. Ela (voltou para fazer mais exames) e foi internada na sexta-feira. Ela tinha pré-eclâmpsia e (a pressão arterial) tinha subido logo após a mensagem do Dana”, completou Aldo.

Mesmo com a condição diagnosticada, o astro do MMA admite que o trabalho de parto, realizado dois dias após o exame, foi bastante delicado. De acordo com Aldo, os médicos haviam dito que as chances de seu filho não sobreviver seriam grandes caso Vivianne demorasse mais a dar à luz ao bebê.

“O nascimento foi uma loucura. Parecia que tudo daria errado. Ele nasceu com um nó (no cordão umbilical). Se tivéssemos esperado mais duas semanas, não estaria em casa com o pequeno Aldo aqui. Nunca irei contra alguém desse tipo (Dana). Mesmo sem querer, ele sempre me ajudou na vida. Fico emocionado falando disso. Não que eu deva a ele a vida do meu filho, mas foi após a mensagem dele que a Vivianne ficou emocionada, a pressão subiu e levamos ela para o hospital. Ele nasceu com todas as probabilidades contra ele, mas graças ao Dana (…) Deus sempre coloca pessoas boas nas nossas vidas para ajudar”, concluiu o ex-peso-pena do Ultimate.

Afastado do MMA, Aldo aproveita para curtir os primeiros dias ao lado do filho e também de sua primogênita, Joana, de dez anos. Após construir uma trajetória lendária nas artes marciais mistas, o brasileiro já deixou claro seu interesse em competir em outras modalidades, como boxe e jiu-jitsu.

Aos 36 anos, José Aldo se aposentou com uma carreira de sucesso no MMA, onde somou 31 vitórias e oito derrotas. Ele se manteve invicto por quase dez anos no esporte, entre maio de 2006 e dezembro de 2015. Nesse período, se tornou campeão peso-pena no WEC, onde venceu todas as oito lutas que fez. O evento foi depois incorporado ao UFC, onde Aldo já chegou como campeão e ainda fez sete defesas de título com sucesso.

Com informações do Uol