Aldo esquece de atacar Merab, perde luta e se distancia do cinturão peso-galo do UFC

Em boa fase no MMA, José Aldo sonhava em disputar o cinturão do peso-galo (61 kg) e, para isso acontecer, só a vitória o interessava no UFC 278. Contudo, no evento realizado na noite de ontem (20), em Utah (EUA), o brasileiro não conseguiu se impor contra Merab Dvalishvili. É bem verdade que a o duelo não foi tão empolgante, porém o veterano se preocupou mais em se defender do que atacar o oponente no octógono e pagou o preço pela falta de atitude. Dessa forma, o atleta perde depois de vencer três combates seguidos.

José Aldo, de 35 anos, é uma lenda do MMA. O brasileiro estreou pelo UFC em 2011, foi campeão do peso-pena (66 kg) e desafiante ao título do peso-galo. Seu cartel no MMA é composto de 31 vitórias e oito derrotas.

A luta

No início do combate, Merab surpreendeu ao aplicar um chute rodado e uma sequência de jab, direto. Na sequência, o georgiano tentou a queda, mas Aldo defendeu e acertou um chute baixo que fez o oponente girar. E seguida, Merab tentou nova queda, mas Aldo se defendeu e ainda desequilibrou o adversário. Em pé, Merab aplicou mais uma combinação de jab, direto e chute baixo. No final do primeiro round, Aldo assustou o georgiano com um cruzado e uma joelhada voadora, mas não pegou em cheio.

No segundo assalto, Merab não perdeu tempo e buscou a queda, mas novamente Aldo defendeu. Na grade, o georgiano aplicou joelhadas. Calmo, Aldo debochou da falta de poder do oponente. Na trocação, o brasileiro tocou em Merab, que voltou a levar o rival para a grade. Após se livrar, o ex-campeão do UFC acertou um bom direto na linha de cintura de Merab, que preferiu controlar o oponente na grade.

No terceiro round, Merab perseguiu Aldo e disparou golpes, mesmo que no vazio. Por sua vez, o ex-campeão do UFC, novamente, zombou da velocidade do oponente, mas não respondia com ataques. Enquanto isso, o georgiano avançava e não deixava o veterano à vontade. Depois do conselho de ‘Dedé’ Pederneiras, Aldo procurou utilizar jabs e diretos, mas Merab respondia com cruzados. No final, Merab tentou aplicar três quedas, mas não conseguiu levar Aldo ao chão. Contudo, na grade, o georgiano aplicou uma sequência de joelhadas que não foi forte, porém foi efetiva para a pontuação.

Com informações do Uol