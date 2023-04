Al Pacino diz que deu carreira a Harrison Ford ao recusar papel de Han Solo em Star Wars

O ator Al Pacino, 82, disse que foi o responsável por “dar uma carreira” a Harrison Ford, 80, ao recusar papel no filme Star Wars.

Segundo a Variety, Al Pacino contou que estava em ascensão e apareciam diversos papéis. Um convite foi para a saga intergaláctica, com uma proposta financeira vultosa, à qual ele negou.

“Eu recusei Star Wars. Quando surgi, era o novo garoto do quarteirão… Eles me dariam o papel da rainha Elizabeth… Eles me deram um roteiro chamado Guerra nas Estrelas. Eles me ofereceram tanto dinheiro… Não entendi. LI [o roteiro] e disse que não conseguiria [fazer]. Dei uma carreira a Harrison Ford”, contou.

Al Pacino ficou mundialmente conhecido por estrelar a franquia de O Poderoso Chefão. Harrison Ford viveu o caçador de recompensas Han Solo na trilogia original de Star Wars e no episódio VII.

Com informações do Splash