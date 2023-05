Jogador do Ajax soca torcedor ao defender companheiro que sofreu racismo

O atacante Steven Berghuis, do Ajax, agrediu um torcedor adversário que usou um termo racista para dirigir-se a um companheiro de elenco (assista ao vídeo no fim da matéria). Após a derrota para o Twente, por 3 a 1, na última rodada do Campeonato Holandês, os atletas se dirigiam ao ônibus da equipe, quando um homem chamou Brian Brobbey de “câncer preto”.

Steven Berghuis, de 31 anos, foi revelado pelo Twente, defende a seleção holandesa e disputou a última Copa do Mundo, no Catar. Após a repercussão do vídeo, o jogador foi às redes sociais pedir desculpas e disse ter errado ao agredir o torcedor.

“Eu me arrependo de minha ação. Eu não deveria ter feito isto. Depois de todos os jogos fora de casa, muitas ameaças são feitas contra nós. Eu estou acostumado a isso, mas as pessoas pensam que podem dizer qualquer coisa”, disse.

Campeão na última temporada, o Ajax terminou a disputa da Eredivisie com a terceira posição em 2022/23, e brigará por vaga na fase de grupos da Liga Europa.

*Com informações de IG