Águas de Manaus oferece primeiro contato de jovens com projetos de sustentabilidade

Projeto Jovens Pioneiros chega à quarta edição com participação de 50 alunos de escolas públicas de Manaus

Um primeiro contato com os conceitos de sustentabilidade e ideias que ajudam a preservar o meio ambiente, por meio do saneamento básico. A partir desta ideia, a Águas de Manaus atua com as novas gerações no projeto Jovens Pioneiros, que dá a elas a oportunidade de pensar em soluções práticas, considerando as diferentes realidades de uma mesma cidade. Nesta semana, em que se comemora o Dia Internacional da Juventude, a concessionária reforça o compromisso com o projeto e dá o pontapé inicial nas aulas do projeto que, em sua quarta edição, conta com a participação de 50 jovens da capital amazonense.

Na recepção realizada na sede da Águas de Manaus, já era possível perceber a empolgação dos jovens, com idades entre 15 e 23 anos. Estudantes de escolas públicas da cidade, eles foram aprovados entre mais de 900 inscritos.

Alunas de um projeto social que atende bairros da zona norte da cidade, Julia Evelin, de 15 anos, e Rosângela Maria, de 16, já chegaram pensando em ações que querem colocar em prática ao longo dos próximos cinco meses e que irão trazer melhorias para as áreas onde moram.

“Eu já tive algumas experiências por conta do projeto social. Cheguei ao Pioneiros por meio do trabalho do nosso professor, que nos ensinou técnicas de comunicação com o público e também orientou com a redação, que fez parte do processo de seleção. Tenho muito interesse nas áreas de meio ambiente e sustentabilidade, muito por essa experiência”, resumiu Julia.

Oportunidade e mentoria

Além da criação de projetos que atendam, de forma específica, os locais onde os participantes vivem, o Jovens Pioneiros também proporciona a eles o contato com as várias profissões que integram o quadro da Águas de Manaus, como químicos, técnicos, advogados, engenheiros, assistentes sociais, médicos de segurança do trabalho e administradores, entre outros.

“O Pioneiros vai me ajudar a aprimorar ainda mais os meus conhecimentos e vai me dar a chance de conhecer várias áreas. São temas que afetam diretamente a nossa vida e o nosso futuro”, acrescentou Rosângela.

Ao final do projeto, as melhores propostas serão premiadas e terão a chance de concorrer a nível nacional na categoria voltada aos Jovens Pioneiros no Prêmio de Inovação da Aegea.

“Nós, colaboradores da empresa, seremos os mentores desses jovens na criação dessas soluções. A partir daí eles já começam a ter noção de como ajudar as comunidades na melhoria da qualidade de vida. É um projeto que muda a vida do jovem, que o ajuda a sonhar concretamente com o que ele pode ser no dia seguinte”, destacou o gerente de Responsabilidade Social da concessionária, Semy Ferraz.

Com informações da assessoria