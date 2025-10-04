Os cursos fazem parte do projeto Escola de Saneamento Social, promovido pelo grupo Aegea, do qual a Águas de Manaus faz parte, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Podem se inscrever pessoas com idade acima de 18 anos e que tenham o Ensino Fundamental Completo.
Após o período de inscrições, a Águas de Manaus divulgará no dia 13 de outubro a lista de selecionados. O curso de Bombeiro Hidráulico terá início no dia 4 a 11 de novembro. Já o de Assistente Administrativo será realizado entre os dias 17 e 25 do mesmo mês. As aulas ocorrerão na sede do Senai. Ao final dos cursos, os alunos receberão certificado de capacitação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).
“Realizamos diversas capacitações gratuitas ao longo do ano, mas este formato da Escola de Saneamento Social, em parceria com o Senai, acontece pela segunda vez. Na primeira edição, vimos histórias inspiradoras: pessoas que aplicaram os conhecimentos no dia a dia, ampliaram suas chances no mercado de trabalho e conquistaram novas fontes de renda. Queremos que cada participante tenha acesso à educação de qualidade, possa se qualificar, gerar autonomia e construir novos caminhos para mudar sua própria realidade e a de sua família”, ressalta Simony Dias, gerente de Responsabilidade Social da Águas de Manaus.
Essa autonomia virou realidade na vida do vendedor Josiel Rodrigues, de 48 anos, que participou da primeira edição do projeto, em 2024. Para ele, o certificado do curso de Fundamentos de Eletricidade Básica representou novos conhecimentos que, hoje, são aplicados no dia a dia. “Virei o eletricista lá de casa. Foi uma oportunidade de ir para um novo nível de conhecimento, de algo que realmente é necessário saber. Agora, consigo resolver problemas em casa que não tinha capacidade antes. É muito importante que tenha projetos como esse, direcionados para a população de forma gratuita”, afirma.