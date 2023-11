Águas de Manaus lança segunda temporada da websérie com foco em saneamento

Já está no ar o primeiro episódio da segunda temporada da websérie “Águas Explica”. Disponibilizada no canal de YouTube da concessionária, a série consiste em uma série de vídeos curtos sobre assuntos relacionados ao saneamento, com uma linguagem simples e de fácil entendimento para todos os públicos.

Nesta temporada, serão publicados seis vídeos, todos apresentados pela influencer Karen Mabel e com a participação de colaboradores da concessionária. Além do YouTube, a websérie também estará disponível nas redes sociais da Águas de Manaus.

O vídeo lançado nesta semana orienta a população para a importância de se conectar à rede de esgoto, e também explica como fazer essa adesão. Os próximos episódios mostrarão a importância de se ter uma caixa d’água na casa ou estabelecimento e a diferença entre drenagem e esgoto. O funcionamento das redes de esgoto em uma área de palafita será outro tema abordado.

“Entendemos que o saneamento básico também passa pela conscientização. Conteúdos como o ‘Águas Explica’ auxiliam neste processo de difundir a informação com uma linguagem leve”, destaca o diretor-presidente da concessionária, Diego Dal Magro.

Os episódios da websérie serão semanais. “É um conteúdo pensado para tirar dúvidas comuns aos serviços da concessionária. Ter o apoio de imagens das nossas unidades e obras ajuda na compreensão desse conhecimento”, sintetiza o coordenador de Comunicação da Águas de Manaus, Adan Garantizado.

Para conferir o primeiro episódio desta série, basta acessar o endereço https://www.youtube.com/watch?v=b9n0S5Hr70c

Com informações da Águas de Manaus