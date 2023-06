Águas de Manaus inicia modernização de adutora com obra na zona Oeste da cidade

A Águas de Manaus iniciou nesta semana um serviço de modernização de adutora de água tratada que sai da Ponta do Ismael, na Compensa, e alimenta os reservatórios do Mocó e Castelhana. A obra irá beneficiar mais de 900 mil pessoas na capital amazonense. A previsão é que a nova tubulação de 1.200mm entre em operação no segundo semestre deste ano.

O primeiro trecho da obra ficará concentrado na rua São Francisco, entre as ruas Miguel Ribas e Comendador Vicente Cruz, no bairro Santo Antônio, zona Oeste de Manaus. A Prefeitura de Manaus dará apoio a obra, através da Unidade Gestora de Projetos Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGPM-Água), Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Nesta semana, a rua São Francisco, será interditada parcialmente no trecho entre as ruas Miguel Ribas e Comendador Vicente Cruz. O IMMU informa que no local não transita ônibus do sistema de transporte urbano e por isso não existe necessidade de desvio de linhas. Nesta primeira etapa da obra, os trabalhos vão ocorrer todos os dias, das 8h às 17h e das 22h às 5h, com interdições parciais na área pelo IMMU.

A segurança operacional proporcionada pela nova tubulação é um dos principais ganhos.

“A adutora faz o transporte de água entre as estações e reservatórios na cidade. Por isso, essa obra representa uma melhoria no abastecimento, além da redução de riscos de qualquer tipo de ocorrência emergencial. Estamos investindo em prevenção com essa melhoria”, aponta o gerente de Operações da concessionária, Lineu Machado.