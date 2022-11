Águas de Manaus e UNICEF abrem inscrições para ‘hackathon’ de soluções para o saneamento

Em uma parceria inédita, a Águas de Manaus e a UNICEF irão promover um evento para a criação de soluções para saneamento básico na capital amazonense. A imersão “Ajurí das Juventudes” (Youth Challenge), em formato de hackathon, será voltada para adolescentes e jovens, com idades entre 16 e 24 anos, e está com inscrições abertas até o dia 14 de novembro 2022, no link https://www.1mioportunidades.com/youthchallenge

“O Ajurí das Juventudes compõe uma jornada de inovação fundamental para o UNICEF. Temos hoje a maior geração de jovens da nossa história: eles compõem 24% de nossa população atual e 100% de nosso futuro. Por isso, é essencial abrir espaço para que nossa juventude possa ter voz no debate sobre as conexões entre a democratização do acesso à água, ao saneamento e à higiene só assim conseguiremos enfrentar as mudanças climáticas com a participação ativa de adolescentes e jovens, principalmente a juventude Amazônica”, salienta Felipe Gonzalez*,* Oficial de Programas do UNICEF para iniciativa Generation Unlimited – 1MiO.

“A troca de conhecimento com as novas gerações é importantíssima para que possamos entender, junto a eles, como dialogar com as diferentes comunidades de Manaus. A Águas de Manaus tem projetos voltados para isso, e participar desse desafio é um desenvolvimento natural do nosso trabalho. Estamos animados para ouvir esses jovens e para saber o que eles têm em mente para o futuro da cidade”, destacou o diretor-presidente da Águas de Manaus, Thiago Terada.

Serão selecionados 90 participantes, moradores de Manaus. Eles serão divididos em times na maratona, que inicia no dia 18 de novembro, com ações simultâneas nos locais onde moram, e segue com mais de 24h de capacitação no Casarão da Inovação Cassina, no Centro da capital amazonense, entre os dias 19 e 20 de novembro.

No dia 18 de novembro, cada grupo de 30 adolescentes e jovens fará uma imersão em uma das áreas selecionadas. Os projetos abarcarão três tipos de comunidades: uma de terra firme, uma de palafitas e uma flutuante.

Os participantes deverão apresentar propostas de soluções voltadas às realidades das suas respectivas comunidades visitadas, levando em conta o tema das mudanças climáticas.

Ao fim da imersão, três projetos serão escolhidos por uma comissão formada por representantes da Águas de Manaus, UNICEF, Fundação Rede Amazônica e outras entidades parceiras. O anúncio dos vencedores ocorrerá no dia 22 de novembro, no Teatro Amazonas.

“A pauta de mudanças climáticas é urgente e realizar o nosso Ajurí das Juventudes [Youth Challenge], em novembro, faz parte da nossa agenda climática do UNICEF, pois consolida uma série de ações que estão acontecendo, desde o nível municipal, com as atividades de mudanças climáticas nos Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (NUCAS), até o internacional, com a participação estratégica e significativa de jovens na COP 27”, esclarece Rayanne França, Oficial de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do UNICEF Brasil.

A imersão tem como objetivo promover o desenvolvimento de competências e habilidades para preparar os jovens para uma transição positiva para economia verde. Com foco em capacitar adolescentes e jovens sobre os desafios relacionados aos temas abordados, conectá-los a empregos na economia verde apoiar empreendedores sociais e ampliar o repertório dos participantes sobre as questões climáticas, biodiversidade e meios de subsistência sustentáveis.