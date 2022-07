Águas de Manaus e Prefeitura iniciam obras de revitalização do Parque Lagoa do Japiim

Reforma é resultado de cooperação técnica assinada entre a concessionária e a administração municipal.

A obra de revitalização da Lagoa do Japiim, localizada no conjunto 31 de Março, bairro Japiim, começou hoje (18). A reforma é resultado de um termo de cooperação técnica assinado entre a Águas de Manaus e a prefeitura da capital.

Um dos objetivos é transformar o parque em uma atração turística de destaque na capital amazonense. A concessionária atuará com obras de melhorias da distribuição de água e no esgotamento, além de pintura na nova estrutura do deck.

“Juntamente com a prefeitura de Manaus, nós vamos revitalizar o parque. O esgoto que cai hoje na drenagem vai ser desviado para a estação de tratamento. Nós vamos fazer uma pista de caminhada e revitalizar a via, para que haja um espaço onde as crianças possam brincar. A ideia é que o parque seja um presente, um legado para a população aqui de Manaus, especialmente aqui no Japiim”, afirma o diretor-presidente da Águas de Manaus, Thiago Terada.

A reforma prevê, ainda, a revitalização do espaço de caminhada e corrida, implementação de uma “fazendinha” e da sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), com guarda armada, que passará a funcionar no local e a reforma de uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A Prefeitura também deve implementar um projeto viário com o intuito de deixar o trânsito mais fluído.

O diretor executivo da Águas de Manaus, Diego Dal Magro, destacou o trabalho que os técnicos da empresa estão desempenhando no local. “É uma obra que deve ser entregue ainda este ano, com melhorias que, no caso da concessionária, farão com que o local fique mais atrativo e também contribua para o escoamento de água e de esgoto nesta área”, apontou,

Sobre o local

O parque municipal Senador Arthur Virgílio Filho possui uma área de 41 mil metros quadrados e foi inaugurado em 2008. A última intervenção no local ocorreu em 2017. Um dos mais tradicionais bairros da zona Sul, o Japiim surgiu e se desenvolveu em torno do conjunto 31 de Março, local onde está localizado o parque.

“É um local que não recebia melhorias há anos e que precisava dessa atenção especial. Colocar o Parque na rota dos principais pontos turísticos e de lazer da capital é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Todo mundo ganha com isso”, diz o prefeito de Manaus, David Almeida.

“Inicia-se hoje o processo de despoluição da Lagoa para que nós possamos, muito em breve, estar entregando como um dos melhores parques da cidade de Manaus. Nossa gratidão à Águas de Manaus pela parceria, a primeira de muitas outras que virão. Esse aqui deve se tornar um dos pontos mais atrativos da cidade”, disse o prefeito David Almeida.

