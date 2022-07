Águas de Manaus divulga nomes de alunos selecionados no projeto Jovens Pioneiros

Jovens com idades entre 15 e 23 anos participam de projeto com imersão na concessionária

A Águas de Manaus divulga a lista dos 50 alunos, com idades entre 15 e 23 anos, selecionados para a edição deste ano do Jovens Pioneiros. Promovido pela concessionária, o projeto oferece uma imersão do grupo na empresa, com a oportunidade de desenvolvimento pessoal, por meio do conhecimento de diversas profissões e também de projetos de saneamento básico, voltados para a realidade local.

A aula inaugural será realizada no dia 8 de agosto. Todos os selecionados serão contatados por telefone pelas equipes de Responsabilidade Social da Águas de Manaus. Caso haja desistência, os candidatos classificados em lista de espera serão convocados.

“Com esse projeto, seguimos no objetivo de ter uma integração cada vez maior com a sociedade, colocando esses jovens no dia a dia da empresa, entendendo os setores diferentes que contribuem para o funcionamento dela. Eles terão a oportunidade de trocar experiência com os colaboradores e, assim, colocar em prática projetos que possam dialogar com os locais onde eles vivem”, destaca o gerente de responsabilidade social da Águas de Manaus, Semy Ferraz.

Confira a lista completa de selecionados para o projeto Jovens Pioneiros no endereço www.aguasdemanaus.com.br

