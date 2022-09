Águas de Manaus amplia produção para amenizar reflexos do ‘Verão Amazônico’

Concessionária investe na produção de 5 milhões de litros de água por dia para garantir que produção atenda a população na época mais quente do ano na capital amazonense

Todos os anos, entre os meses de junho e outubro, a população manauara convive com o chamado “verão amazônico”. Com temperaturas elevadas e o chamado “um sol para cada morador”, as pessoas precisam se desdobrar para driblar o calor. É nesta época do ano que os moradores de Manaus mais consomem água, seja para beber ou para se refrescar tomando banho. Para suprir a necessidade, a Águas de Manaus aumenta a produção de água tratada na cidade.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO), nesta época do ano, a concessionária chega a produzir cerca de cinco milhões de litros de água a mais por dia, quando comparado com os meses do início do ano. Isto representa um aumento de 30% na produção diária, em relação a outros períodos do ano.

Nas últimas semanas, Manaus está batendo recordes de altas temperaturas no ano. Os termômetros estão marcando em média 37º, com sensação térmica de aproximadamente 39º. No último dia 11 de setembro, a temperatura chegou aos 38,2º, com sensação térmica de 40º. Diante disto, é esperado que, no restante do mês de setembro e outubro, o nível de consumo de água na cidade siga elevado. Visando a melhoria dos serviços, a Águas de Manaus se antecipou e realizou uma série de ações para assegurar que a população continue com acesso à água potável nesta época.

Dentre as ações estão extensões de rede de distribuição de água, interligações, aumento na capacidade de captação e tratamento de água, além de investimentos em tecnologia, como do CCO, que permite que a concessionária monitore os pontos de abastecimento 24h por dia sem interrupção, garantindo mais precisão em casos de necessidade de manutenções emergenciais. A empresa também está realizando diariamente manutenções preventivas, com troca de equipamentos, modernização do sistema, e implantação de mais pontos remotos de aferição de pressão em tempo real em toda cidade.

“Além de aumentar a produção de água tratada, estamos implantando um pacote de obras para garantir mais segurança e eficiência operacional agora neste período, que é considerado o mais quente do ano. Hoje temos mais de 100 pontos distribuídos em locais estratégicos da rede para realizar aferição da pressão e garantir que nosso serviço seja realizado de maneira satisfatória para a toda população”, destacou o gerente de Operações, Lineu Machado.

Dicas

Mesmo com o aumento da produção e as modernizações no sistema, a concessionária orienta a população a fazer uso consciente da água, para que o maior consumo nesta época do ano, não impacte nas faturas. Dicas simples como fechar a torneira ao escovar os dentes, fechar a torneira ao ensaboar louças, lavar roupa na máquina com a capacidade máxima e reutilizar a água da máquina para lavar pátios e calçadas, fazem uma boa diferença na fatura de água do final do mês.

A concessionária também tem trabalhado junto à população com orientações sobre o uso consciente da água, através de palestras, campanhas nas redes sociais e em todos os postos de atendimento. Além disso, a empresa incentiva os clientes a registrar vazamentos nas ruas, que também podem prejudicar o abastecimento.

“Nós vamos às escolas e associações comunitárias para orientar a população com relação ao uso consciente da água e aos cuidados que todos devem tomar nesta época do ano, sobretudo com a saúde, como evitar exposições ao sol nos horários mais quentes e beber bastante água. Temos canais diretos com líderes comunitários e através deles nos colocamos totalmente à disposição para contribuir com a qualidade de vida de todos”, ressaltou o gerente de Responsabilidade Social, Semy Ferraz.

Canais de relacionamento

Em casos de identificação de vazamentos ou qualquer outro tipo de registros de ocorrência que necessite de intervenção da empresa, a população pode entrar em contato com a Águas de Manaus através dos canais de relacionamento, por meio do número 0800-092-0195 (Whatsapp e SAC), pelo site www.aguasdemanaus.com.br e pelo aplicativo Águas APP. Todos estes canais estão 24h à disposição da população de Manaus.

Com informações da assessoria