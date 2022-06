Água tratada chega à comunidade São Francisco após 40 anos e moradores comemoram

Obra beneficia mais de 2 mil pessoas, que passaram décadas dependendo de estrutura irregular e de apenas uma hora por dia de abastecimento

Moradores da comunidade São Francisco, que existe há mais de 40 anos, no bairro Tarumã, zona Oeste da cidade, tem muito o que comemorar. A partir deste mês, cerca de duas mil pessoas passam a ser conectadas à rede regular para receber água potável em suas torneiras. São mais de mil metros de tubulações que estão sendo implantados, por meio de um trabalho realizado pela Águas de Manaus na localidade.

Um verdadeiro canteiro de obras foi instalado no local. Com máquinas, tubulações e muito trabalho, a concessionária está transformando a realidade de mais de 400 famílias, que não possuíam abastecimento regular de água.

Morador da comunidade há 40 anos, Lourenço Antônio Xavier de Oliveira, de 63 anos, comemora a chegada do líquido, que segundo ele irá proporcionar uma melhor qualidade de vida entre os moradores. “Essa água que vem agora, se Deus quiser, vai ajudar a vida de muita gente. Nós usávamos até agora água de poço, mas tem muitos custos e nós muitas vezes não tínhamos como arcar. Aqui já deu até polícia e briga por causa de água. Agora vamos ter na torneira de todos e com qualidade. É uma benção”, comemorou o idoso.

Outro grande benefício que a concessionária está implantando na comunidade São Francisco é a inclusão de todas famílias do local na Tarifa Manauara, que concede de 50% de desconto na fatura de água aos moradores.

Desde que chegou à cidade, a empresa tem dado atenção especial à população vulnerável. Em quatro anos, a Águas de Manaus aumentou de 20 mil para quase 100 mil famílias cadastradas no benefício. Com isto, Manaus tornou-se a capital que mais protege a população vulnerável com tarifa social.

De acordo com o diretor-presidente da empresa, Thiago Terada, levar saneamento básico até comunidades como a São Francisco, é uma forma de promover dignidade. “Ao levar água tratada até essas comunidades, estamos transformando vidas e gerando impactos positivos na saúde, qualidade de vida e dignidade destas famílias. Nossos investimentos têm como foco acompanhar o ritmo de crescimento de Manaus e tornar a cidade uma referência nacional em saneamento”, destacou o diretor-presidente da concessionária.

Desenvolvimento consciente

Desde que chegou na cidade, a Águas de Manaus já conseguiu ampliar a rede de água para locais que não contavam com o serviço de forma regular. Nos últimos quatro anos, a cidade é a capital brasileira que mais avançou em oferta de água tratada, de acordo com o Ranking do Saneamento 2022, do Instituto Trata Brasil. Mais de 130 mil pessoas que não possuíam o serviço passaram a ser beneficiadas com água de qualidade 24h em suas torneiras. A empresa também promoveu um trabalho de conscientização sobre o bom uso da água em todas as áreas que atendeu.

“Manaus é uma cidade com muitas peculiaridades. Nós abraçamos o desafio de levar saneamento para todos. Hoje conseguimos universalizar o acesso à água, aumentar em 500% o número de pessoas com tarifa social e prevemos ainda muitos investimentos para contribuir com o desenvolvimento da capital”, ressaltou o diretor-executivo da concessionária, Diego Dal Magro.

Até o próximo ano, estão previstos investimentos de mais de R$ 100 milhões em melhorias no sistema de abastecimento de água, através do programa + Águas, que tem como objetivo ampliar a rede de distribuição para locais vulneráveis. Moradores de cerca de 30 comunidades serão beneficiados com estrutura regular do abastecimento e terão suas vidas transformadas através do avanço do saneamento.

Com informações da assessoria