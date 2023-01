Agroindústria de castanha representa o Amazonas em feira internacional de Berlim

Apoiada pelo Governo do Estado, a Abufari Produtos Amazônicos participa da 87ª edição da International Green Week Berlin que encerra hoje

Com apoio do Governo do Amazonas, desde sua instalação na sede do município de Tapauá, (distante 449 quilômetros de Manaus), em 2020, a Abufari Produtos Amazônicos, empresa de beneficiamento e exportação de castanha-do-brasil, vai realizar sua primeira grande exportação para o exterior em 2023, após apresentar seus produtos na 87ª International Green Week Berlin, feira sustentável de alimentos realizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), em parceria com a Embaixada do Brasil na Alemanha, o evento iniciou na dia 20 (sexta-feira) de janeiro e encerra hoje (29).

A informação é do Chief Executive Officer (CEO) da Abufari Produtos Amazônicos, Leonardo Baldisera, que participa do evento como membro do projeto Agro.BR, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com a Apex-Brasil.

“É uma grande honra estar aqui na Semana Verde Internacional de Berlim representando o Amazonas, trazendo nossos produtos diretamente do interior de Tapauá para o mercado europeu. E não poderia deixar de enaltecer nossa grande parceria com o Governo, com o Sistema Sepror, com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), e todas as comunidades de Tapauá, e prefeitura do município. Todos nos deram condições de desenvolver o trabalho, que foi criar um vetor econômico no estado e trazer este produto e apresentar o potencial do sabor da castanha-do-brasil para o mercado europeu”, disse Baldisera.

O empresário, que fez parte do grupo de nove empresários rurais brasileiros participantes da atual edição da International Green Week, disse ainda que a primeira remessa de exportação da usina de beneficiamento Abufari Produtos Amazônicos para o mercado europeu deverá acontecer em abril próximo.

International Green Week Berlin

Evento realizado anualmente, no mês de janeiro, apresentando as novidades de expositores nacionais e internacionais dos setores de vestuário, agricultura, horticultura, frutos do mar, bebidas, produtos ecológicos, alimentos, e outros serviços inerentes ao setor e suas atividades comerciais. O endereço do centro de exposição é: Messedamm 22, 14055 Berlin, Alemanha.

O projeto Agro.BR

É um projeto da CNA em parceria com a Apex-Brasil, que tem a missão de ampliar a pauta exportadora brasileira. O programa inclui iniciativas direcionadas para negócios que estejam em qualquer etapa do caminho da exportação. Isso inclui sensibilização, capacitação, apoio em plano de exportação, consultoria personalizada, participação em rodadas de negócios, suporte em escritórios no exterior e muito mais.

