Agricultores familiares recebem kits de sementes em Alvarães

Em Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus), o Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal e Sustentável (Idam), entregou, no domingo (28/05), 50 kits de sementes entre hortaliças, frutíferas e grãos a agricultores familiares da região.

Cada um dos 50 Kits da agricultura familiar entregues aos agricultores familiares, tem 10 tipos diferentes de sementes, entre alface, cebolinha, coentro, couve, maxixe, melancia, mamão, maracujá, milho e feijão.

A entrega das sementes ocorreu na tenda da Feira de Produtos Regionais da ADS, durante a 1ª Feira do Empreendedorismo e da Agricultura Familiar, realizada em consonância com a Festa do Divino Espírito Santo.

Beneficiados

A produtora rural, Gabriela Martins, da Comunidade Novo São Raimundo, e que agora faz parte da Feira da ADS no município, comentou sobre a importância desse auxílio. “Vou poder plantar e colher. Eu me sinto feliz por fazer parte da Feira da ADS agora. Agradeço a todas as pessoas que deram a oportunidade para trabalharmos na feira com a minha família”, destacou.

Visita

O produtor rural, Antônio Souza Moraes, recebeu dois kits da agricultura familiar. Uma equipe da ADS e Idam visitou o seu sítio Bela Vista Moraes, que conta com uma variedade de produção, entre o cultivo de açaí, mamão, cana-de-açúcar, pimenta, além da criação de abelha, peixe e galinha. “Estou muito grato por receber essas sementes da ADS, Idam e do Governo do Amazonas. Essas sementes vão contribuir e multiplicar ainda mais a minha produção”, comentou.

O Chefe de Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros (DNAP) da ADS, Edson Luniere, destacou que as sementes que foram entregues aos produtores rurais vão abastecer a Feira Produtos Regionais da ADS local. “Com isso estamos fomentando a cadeia produtiva da agricultura familiar aqui no município de Alvarães, com 50 kits de sementes que foram disponibilizadas para o município”, comentou.

Orientação

Na ocasião, Manoel Moraes também recebeu orientação relacionada ao edital de credenciamento que está aberto para aquisição de caixas de madeira para produção de abelhas melípona (sem ferrão).