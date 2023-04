Agentes de portaria aumentam sensação de segurança nas escolas municipais de Manaus

Para fortalecer as medidas de segurança nas escolas da rede municipal, os 350 Agentes de Portaria (AGPs), contratados pela Prefeitura de Manaus, começaram a atuar ontem (17), aumentando a sensação de segurança nas unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Esses profissionais monitoram a entrada dos estudantes com detector de metal, cumprindo uma determinação judicial.

Os agentes passaram por treinamento apropriado, no qual aprenderam sobre o funcionamento da Semed, como deve ser o trato com os estudantes e noções de segurança com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg).

Para a gestora da escola municipal São Sebastião, Adriana Silveira, a chegada destes profissionais contribui muito para a segurança, porque ajuda a prevenir diversas situações de risco nas escolas. “Os AGPs vieram para contribuir muito com a nossa segurança, pois sabemos que estamos vivendo um processo crítico na sociedade. Agradecemos muito por essa questão atendida pelo prefeito David Almeida de forma imediata e suprindo as necessidades da escola. O AGP vindo equipado e preparado contribui muito”, completou.

A professora da escola, Driely Almeida de Lima, acredita que essa sensação de segurança influencia, inclusive, no aprendizado dos estudantes. “Antes estávamos com aquela tensão, os alunos preocupados com o que poderia acontecer na escola. Isso contribui para o ensino, porque se eu me sinto mais segura no ambiente escolar, me sinto pronta para ensinar”, finalizou.

Mãe de um estudante da unidade de ensino, Tônia Nery aprovou a contratação dos agentes. “No momento, estou me sentindo mais segura e confiante em deixar meus filhos na escola. Os AGPs e a inspeção passam mais confiança para a gente e nos tranquiliza”, acrescenta.

