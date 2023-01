Agentes da PM são flagrados em conversa com manifestantes durante invasão no DF

PMs são vistos e fotografados conversando em tom descontraído com manifestantes trajados com a bandeira do Brasil enquanto outros policiais observam a invasão

Autoridades afirmam que houve omissão da Polícia Militar do Distrito Federal no combate à invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e ao Palácio da Alvorado, mesmo com os alertas do serviço de inteligência do governo federal que já identificava riscos de manifestações extremistas hoje (8)

Medidas legais de intervenção do governo federal no DF estão em análise no STF.