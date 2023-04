Agenor vai a Brasília ‘brigar’ por Filó e quer revogação da multa: ‘A luta só começou’

O fazendeiro, que mora em Autazes, foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal.

A informação foi feita pelo fazendeiro através de uma nota publicada em suas redes sociais no domingo (23). Na postagem, ele também afirma que pretende cumprir uma agenda em Brasília, para conseguir apoio na causa.

“Temos um grupo de advogados animalistas responsável pelas peças judiciais, que conta com o apoio da Comissão de Proteção dos Animais da Assembleia do Amazonas. A equipe está concentrada em ações que resguardem a permanência da ‘Filó’ em seu habitat natural e revogação das multas aplicadas. Na quarta-feira (26), cumpriremos agenda em Brasília”, disse em nota.

O Ibama informou no dia 20 que iria averiguar o estado de saúde de “Filó”, ainda não foi confirmado se o procedimento foi realizado. Em nota, o órgão também negou que tenha retirado o animal do influencer e que somente após as diligências e a confecção de laudos por técnicos que tomará medidas legais cabíveis.

Ainda de acordo com o órgão, as multas aplicadas não são apenas pelo caso da capivara. Agenor recebeu as sanções após o registro da morte e prática de maus-tratos contra uma preguiça real.

“O caso não foi encerrado. Nossa luta só começou, e pedimos que vocês não larguem nossa mão nesse momento tão delicado”, conclui a nota.

Tiktoker foi multado após publicações

O tiktoker passou a receber apoio de seguidores, personalidades e políticos, incluindo da deputada Joana Darc, que também tem mobilizado as redes sociais em torno do assunto.

Com informações do g1