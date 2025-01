O agendão cultural deste fim de semana (17 a 19/01) tem programação com filmes, apresentações artísticas e Festival de Férias 2025, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A programação inclui projetos contemplados pela Lei Paulo Gustavo.

Entre as atrações estão a exibição de filmes no Teatro Gebes Medeiros, apresentações artísticas no Palácio Rio Negro e na Biblioteca Pública durante o Festival de Férias 2025, e um compilado de exposições em cartaz tanto na Galeria do Largo quanto na Casa das Artes.

Mostra de Filmes

O Cineclube de Arte apresenta nesta sexta-feira (17), a “Mostra Amasonic Productions de Cinema”, das 18h30 às 21h, no Teatro Gebes Medeiros, situado na avenida Eduardo Ribeiro, 937, centro, antigo Ideal Clube. Serão exibidos os filmes “A Dor Fantasma” e “Pequei, Senhor”, produzidos por André Diniz e Uriel Vasconcelos. A classificação etária para ambos os filmes é de 16 anos. A entrada é gratuita.

Festival de Férias

O Festival de Férias, que tem se mostrado um grande sucesso entre a criançada e seus familiares, chega até o Centro Cultural Palácio Rio Negro, na avenida Sete de Setembro, 1546, Centro de Manaus, nesta sexta-feira e no sábado (17 e 18), das 14h às 17h. Na sexta, o público desfrutará de visitas guiadas, oficinas com grupos de dança no jardim e muitas atividades recreativas.

No sábado, o destaque fica por conta da apresentação artística, intitulada “Na Busca da sua Dança”, pelo grupo de dança Artigo 5 Companhia de Dança, que vai apresentar a linguagem das danças urbanas, voltada para as crianças. Além disso, o espaço contará com visitas guiadas e atividades recreativas com o grupo da Tia Dina.

Também no sábado (18), às 10h, é a vez da Biblioteca Pública do Amazonas, na rua Barroso, nº 57, Centro, receber a programação do festival, onde haverá visitas guiadas pela biblioteca e posteriormente uma sessão de contação de histórias e mediação de leitura com o grupo “Rodas de Leitura Manauaras”. Para as atividades da Biblioteca Pública não é necessário realizar inscrição.

Exposições em cartaz

A Casa das Artes, na rua José Clemente, ao lado do Teatro Amazonas, está promovendo a exposição do projeto “Olho Mágico – Um Novo Olhar Sobre o Teatro Amazonas”. O projeto tem curadoria de Cristóvão Coutinho, direção artística de Jorge Kennedy e as aulas ministradas por Fernando Júnior (pintura) e Jotta (desenho). A exposição seguirá no espaço cultural até 2 de fevereiro, com entrada gratuita, de quarta-feira a domingo, das 14h às 20h.

A Galeria do Largo, na Rua Costa Azevedo, Centro, segue em cartaz com a exposição “Kapêtawã pukêní: Huni Kuins Atravessando Mundos”, que integra a 13ª Mostra 3M de Arte, idealizada pela companhia Elo3. Além dessas obras, a galeria contempla as exposições: “Banho de Rio”, do artista Paulo Desana e “1 Clímax para 1 Bicho de Casco”, do artista visual Adroaldo Pereira. Ambas as mostras fazem parte do projeto “Amazonas Artes Visuais 2024 – Diversas Naturezas”. As exposições ficam abertas ao público, de quarta a domingo, das 15h às 20h, na Galeria do Largo, no Centro de Manaus.

O Centro Cultural Palácio Rio Negro, na Avenida Sete de Setembro, 1546, Centro, continua exibindo a exposição “Amyipaguana, Ancestralidade Presente”, inaugurada em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro.

E o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na avenida Silves, 2.222, Distrito Industrial I (antiga Bola da Suframa), apresenta as exposições “Cultura em Movimento”, “Sonhos de uma Belle Époque”, com curadoria de Jander Reis, e “Espaço de Referência Cultural do Amazonas – Ercam”.

cultura.am.gov.br A programação completa pode ser encontrada no Portal da Cultura () e nas redes sociais @culturadoam.