Advogada brasileira sofre parada cardíaca e morre em voo para os EUA

A advogada brasileira Sara Silva Raimundo, de 32 anos, faleceu depois de sofrer uma parada cardíaca em um voo do Rio de Janeiro para Houston, no Texas, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 21.

Sara passou mal no avião e chegou a receber massagem cardíaca de um passageiro médico, mas ficou desacordada. O avião fez um pouso de emergência em Nova Orleans e ela foi hospitalizada em uma unidade de saúde em Louisiana, onde foi declarada a morte.

A advogada é uma das fundadoras da UnicaInstância, empresa que ajuda consumidores das classes C, D e E a resolverem problemas jurídicos com empresas prestadoras de serviço de forma gratuita.

A brasileira viajava para os Estados Unidos para participar do evento Brazil at Silicon Valley como ouvinte. O voo dela pousaria em Houston com escala para São Francisco.

Agora, a família de Sara tenta arrecadar a quantia de R$ 190 mil para trazer o corpo de volta para o Brasil, onde ela será velada.

No Instagram, o sócio de Sara, Gilmar Bueno, publicou um vídeo em que explica a situação e fala sobre os trâmites para que o corpo volte para o Brasil. “A Sara foi levada para o hospital de emergência mais próximo do aeroporto. Lá ela foi atendida, fizeram exames, mas ela veio a falecer”, disse Gilmar.

Junto da irmã de Sara, Tamires, o sócio está tentando arrecadar o valor necessário para o traslado do corpo para o Brasil. Nas redes sociais, seguidores e admiradores deixaram comentários de pesar e afirmaram ter contribuído para que Sara pudesse ser velada no Brasil.

“Neste momento difícil, precisamos de ajuda financeira para trazê-la ao Brasil. Até o momento, temos como gastos: (i) US$ 21.490,00 (aprox. R$ 112.000,00) para os serviços funerários (preparo do corpo e translado); (ii) R$ 2.560,00 de taxa do Cemitério Jardim da Saudade, de Paciência, no Rio de Janeiro/RJ; (iii) aprox. US$ 15.000,00 (aprox. R$ 76.000,00). para arcar com os trâmites burocráticos da situação (além de um representante da família com sua presença lá, hospedagem e alimentação, ainda sem estimativas de custo)”, diz a publicação nas redes sociais.

Interessados em contribuir podem fazer a doação por PIX para a chave tamires.sr456@gmail.com, da irmã de Sara, Tamires.

*Com informações de Terra