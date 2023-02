ADS realiza seis edições da Feira de Produtos Regionais neste fim de semana

Neste fim de semana, o Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), realiza seis edições da Feira de Produtos Regionais, em Manaus. São quatro opções para os consumidores abastecerem a despensa no sábado e outras duas no domingo, tanto na zona urbana quanto na zona rural da cidade.

Além da grande procura pelos produtos de hortifruti provenientes da agricultura familiar, os produtores esperam, ainda, aumento médio de 30% na venda do pescado, consumido com mais frequência no período da quaresma.

Conforme o chefe do departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros, Edson Luniere, as feiras da ADS são uma alternativa a quem tem o costume de consumir peixe nesse período. “Quem compra nas nossas feiras ajuda o pequeno produtor, aquele que sustenta a sua família com agricultura, a piscicultura e outras atividades agropecuárias. Tudo com qualidade e preço justo”, diz.

O produtor rural Carlesson Viana, 22 anos, que vende peixe na feira do bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, ressalta que essa é a melhor época do ano para o setor e que ficará ainda melhor na Semana Santa, quando a ADS realiza o tradicional Feirão do Pescado. “É a melhor fase para a gente vender nosso pescado. A gente chega a vender o dobro do que vende em outras semanas. As expectativas são as melhores possíveis, estamos ansiosos”, conta.

Balanço

As Feiras de Produtos Regionais movimentaram R$ 21,2 milhões em 2022, somente na capital, somando mais de 8,2 mil toneladas de produtos comercializados. Conforme levantamento estimado, mais de 1,4 milhão de consumidores estiveram nas edições realizadas pela ADS ao longo do ano passado.

Locais e horários das feiras da ADS em Manaus neste fim de semana:

Sábado:

• Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Bola da Suframa) / Das 5h às 11h;

• Comando Geral da Polícia Militar (Petrópolis) / Das 5h às 11h;

• Centro de Convivência Padre Pedro Vignola (Cidade Nova) / Das 5h às 11h;

• Rodovia AM-010, Km 29 (sentido Rio Preto da Eva) / Das 7h ao meio-dia.

Domingo:

• Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, no estacionamento em frente ao anfiteatro / Das 6h ao meio-dia

• Rodovia AM-010, Km 29 (sentido Rio Preto da Eva) / Das 7h ao meio-dia.