ADS apoia Fazenda da Esperança em projeto de agricultura para dependentes químicos

Técnicos da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) deram início à elaboração do Plano de Trabalho Agrícola em conjunto com a Fazenda da Esperança, obra social localizada na zona rural de Manaus, referência no tratamento de dependentes químicos. O objetivo da parceria é capacitar os internos e desenvolver a agricultura no local, que é utilizada como ferramenta terapêutica.

A unidade masculina que receberá a primeira consultoria está localizada no Ramal Cláudio Mesquita, no km 08 da BR-174. Conforme o cronograma de ações elaborado pela ADS em conjunto com a instituição, as atividades serão realizadas entre 17 de abril e 04 de agosto, abrangendo desde a definição das áreas a serem exploradas com as culturas agrícolas até o momento da colheita.

Com expertise na área, a ADS disponibilizará especialistas da instituição para ministrar os cursos de capacitação técnica com o seguinte conteúdo programático: sistemas de preparo mecanizado e manual do solo; correção de acidez do solo; modo de aplicação do calcário; adaptação dos sistemas de irrigação; época de semeadura; adubação; tratamento para controle de pragas e enfermidades; sistemas de colheita; escoamento da produção e comercialização.

Conforme o engenheiro agrônomo da ADS, Haroldo Cunha Diógenes, o local ainda possui pouca produção, mas com a aplicação das técnicas corretas, o cultivo será ampliado. “A finalidade dessa consultoria é alavancar a produtividade na Fazenda para que atenda a demanda da instituição e o excedente poderá ser comercializado na capital”, disse.

Readaptação

A Fazenda da Esperança é o local onde os internos passam pelo tratamento da recuperação química durante o período de um ano e tem como tripé a espiritualidade, o trabalho e a convivência. O objetivo é proporcionar estrutura adequada para que os dependentes químicos em recuperação possam se readaptar à sociedade e ao convívio em família.

“Dentro do nosso plano de trabalho, da nossa metodologia, temos a laborterapia, com a panificação, marcenaria e temos também a horta. Somos gratos por essa parceria. É o Estado se fazendo presente na nossa obra social”, contou o responsável pela Fazenda da Esperança em Manaus, Thiago Esch Gouveia.

A expectativa é que, após a aplicação das técnicas, a Fazenda da Esperança passe a ter uma capacidade produtiva de 150 toneladas de produtos, como milho, mamão, maracujá, melancia, abobrinha e banana.

Com informações da ADS