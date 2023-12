A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima (Semmasclima), realizou ontem (29), a última ação de distribuição itinerante de mudas de plantas, no cruzamento das avenidas André Araújo e Jornalista Umberto Calderaro Filho, ao lado do fórum Ministro Henoch Reis, bairro Aleixo, zona Centro-Sul. A campanha intitulada “Dentre as boas ações de 2024, adote uma árvore” visa estimular a participação da população no plantio de árvores em seus quintais.

O subsecretário municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças Climáticas, Leonel Feitoza, afirmou que este momento de virada de ano é propício para as pessoas pensarem em resoluções, daí a ideia da campanha. “Estamos seguindo a determinação do prefeito David Almeida de continuarmos a distribuição itinerante de mudas de forma intensa na capital. Temos na cidade áreas degradadas por queimadas e, além do nosso trabalho contínuo de recuperação com o plantio, estimulamos as pessoas em campanhas como essa, contando com a participação da população no cuidado do meio ambiente”, destacou Leonel Feitoza.

Por meio do programa “Manaus Verde”, a Prefeitura de Manaus realizou, em 2023, o total de 63 ações de distribuição itinerante de mudas, acompanhadas de atividades de Educação Ambiental, nos bairros de todas as zonas da cidade, resultando na doação de mais de 85 mil plantas entre espécies frutíferas, ornamentais, medicinais e arbóreas. As ações envolveram iniciativas da Semmasclima e suporte de mais de 316 instituições parceiras. No ano anterior, foram distribuídas 70 mil mudas.

População como protagonista

Uma das pessoas que aproveitou para pegar mudas, gratuitamente, foi o professor universitário Jonas Gomes. Morador do bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus, ele relembrou que organizou, na comunidade, o projeto “Petrópolis Verde”, com um dos objetivos de aumentar a quantidade de árvores na área.

“Entre os anos de 2011 e 2014, nós da comunidade plantamos mil mudas no bairro Petrópolis. Fizemos um levantamento um ano depois e apenas 25% delas sobreviveram. Muitas pessoas pegam mudas e depois não cuidam dela ao longo do tempo, sem dar a correta atenção necessária, ao menos, no primeiro ano de vida”, comentou.

O cuidado com as árvores e plantas é valorizado pela estudante de Nutrição, Rebeca Sousa, não só pela importância para o meio ambiente, saúde da população e das gerações futuras. Ela tem um motivo especial: “Quando minha avó faleceu, eu passei a cuidar do jardim da casa dela com o meu avô. Hoje, esse é o nosso momento terapêutico juntos. É muito importante as pessoas terem contato com a natureza. Isso traz tranquilidade e faz muito bem”, destacou a moradora do bairro da Paz.

Quem desejar ser protagonista na conservação do meio ambiente, plantando e cuidando de árvores, pode acompanhar o calendário de distribuição itinerante de mudas e o trabalho de arborização, realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Semmasclima, pelo perfil @semmasmanaus, no Instagram. O calendário com os próximos endereços das ações será divulgado na terça-feira, 2/1.

Com informações da Semmas