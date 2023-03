Adolescente que matou professora passa por audiência de custódia hoje

O adolescente, de 13 anos, aluno do oitavo ano do ensino fundamental , que matou a facadas a professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, e feriu outras cinco pessoas (dois alunos e três outras docentes) na escola estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, deve passar por audiência de custódia na Vara da Infância e do Adolescente ainda nesta terça-feira (28).

Na segunda (27), após ser apreendido pela polícia e prestar depoimento, o jovem deixou a delegacia por volta das 18h10 e foi encaminhado para passar por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). Logo depois, ele foi encaminhado para a Fundação Casa.

O delegado que investiga o caso disse que, durante o depoimento do adolescente à polícia, ele demonstrou frieza a todo momento ao falar sobre o caso .

“Ele [o autor do ataque] passou todas as informações de forma pormenorizada, ele admitiu os fatos. E as imagens são fortes”, disse o delegado Marcos Vinicius Reis. “Ele foi frio, não demonstrou muita emoção e admitiu, confessou, na presença da advogada, na presença dos pais.”

A motivação do crime segundo a polícia, ainda está sendo investigada. Segundo o delegado, possíveis brigas relatadas devem ser analisadas, além do bilhete que o adolescente deixou em casa e suas postagens nas redes sociais.

“Esperamos que ele permaneça apreendido”, disse o Reis. “Foi um procedimento com bastante lisura e trabalhoso. É um caso que envolve menores e uma vida.”

