Adolescente de 14 anos passa em vestibular do ITA

Um adolescente de apenas 14 anos foi aprovado no vestibular considerado o mais difícil do país, o do Instituto de Tecnologia e Aeronáutica (ITA). Caio Temponi é a pessoa mais jovem a passar na prova.

O reitor do ITA, Anderson Correia, fez uma publicação nas redes sociais parabenizando o menino e ligou pessoalmente para o candidato a fim de comunicar a aprovação. “Hoje anunciamos os aprovados na Segunda Fase do vestibular do ITA e com prazer informamos que Caio Temponi, com apenas 14 anos, é o mais jovem aprovado na história do ITA”, escreveu.

O resultado foi divulgado nesta quarta-feira, 14 e as notas de corte foram de de 6,6 para aqueles que optaram pela carreira militar e de 6,8 aos não optantes. Caio foi não optante e atingiu a média de 7,6 com as quatro provas, ficando na 14ª colocação dos 302 classificados na modalidade.

Natural de Três Rios (RJ) e morador de Fortaleza, essa não é a primeira vez que Caio obtém êxito em uma prova de vestibular. Ele passou em primeiro lugar no curso de Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), no início de 2022; em 2021, fora aprovado no curso de administração da Universidade Estadual do Ceará (Uece); em Engenharia Civil na Universidade Federal do Cariri (UFCA); além de ter sido aprovado quatro vezes no curso de medicina em duas diferentes instituições — Universidade de Fortaleza (Unifor) e o Centro Universitário de João Pessoa (Unipê).

