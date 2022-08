Adesivaço marca início da caminhada de Wilson Lima na campanha para a reeleição

Ação ocorreu na madrugada em sete pontos da capital e foi realizada em parceria com candidatos a deputado estadual e federal

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, realizou, nas primeiras horas de hoje (16) um grande adesivaço de carros marcando o início da caminhada na campanha rumo a um novo mandato à frente do Governo do Amazonas.

Com o tema de campanha “Agora, é daqui pra frente!”, Wilson esteve na avenida Governador José Lindoso, um dos sete pontos para a adesivagem de carros organizados em conjunto com candidatos aos cargos de deputado estadual e federal, para cumprimentar eleitores e participar da grande ação.

Segundo o calendário eleitoral, a partir de hoje a propaganda eleitoral para o pleito deste ano é permitida.

“Nós estamos começando agora na madrugada do dia 16 esse trabalho, reunindo as nossas equipes, os nossos candidatos, os nossos amigos, para a gente começar essa caminhada que é uma caminhada importante para o estado do Amazonas”, afirmou Wilson ao adesivar carros.

A advogada Lene Aleme, de 48 anos, que adesivou seu carro no bairro Petrópolis, destacou que apoia o governador por conta da ampliação do número de restaurantes populares Prato Cheio, que antes do governo Wilson Lima eram sete e já chegam a 41, sendo a unidade do bairro Petrópolis a mais recente, inaugurada ontem.

“O governo Wilson Lima veio para trazer coisas diferenciadas. Antes a gente não tinha o Prato Cheio. Hoje está todo mundo feliz, alegre e satisfeito com o nosso governador. Wilson tem que continuar”, disse a advogada.

Ana Maria dos Santos, de 47 anos, é presidente da Associação dos Moradores da Vila Mamão, bairro São Francisco. Ela disse que o trabalho é uma das características de Wilson e que isso vai lhe levar a vitória.

“Se Deus quiser nós vamos à vitória, ele é um cara trabalhador, que luta por um Amazonas melhor. Estamos juntos com você, Wilson Lima. Só temos a agradecer a dedicação e a resposta que o nosso futuro governador reeleito está dando ao povo do Amazonas”, disse Ana Maria.

O atual governador concorre a eleição pelo União Brasil, com o número o 44. O procurador de Justiça Tadeu de Souza (Avante) é o candidato a vice na chapa, que conta com a união de 10 partidos. Além do União Brasil e Avante, formam o arco de aliança o PSC (Partido Social Cristão), PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), Progressistas, Republicanos, Patriota e PL (Partido Liberal) e o PMN (Partido da Mobilização Nacional).

Ao se dirigir aos eleitores e apoiadores, o governador destacou que as propostas de campanha do próximo governo priorizam a ampliação de programas, sobretudo na área social, e de investimentos e projetos para ampliar a geração de emprego e renda.

“Vamos levar as nossas propostas de dar continuidade a esse trabalho que a gente vem realizando no social, com o Prato Cheio, com o nosso Auxílio Estadual permanente e também com a geração de emprego e renda, dando oportunidade para as pessoas desse estado”, ressaltou Wilson.

