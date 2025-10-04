A Prefeitura de Manaus registrou uma redução de 25% no número de motociclistas mortos em sinistros de trânsito entre janeiro e setembro de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Foram 112 vítimas em 2024 contra 84 neste ano. O resultado está associado a um conjunto de medidas adotadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que implementou ações de conscientização e monitoramento no trânsito da capital.
A queda expressiva confirma que as medidas adotadas para salvar vidas e transformar a mobilidade urbana têm dado resultados. Ações de educação para o trânsito, parcerias com a Honda da Amazônia e a Yamaha Motor da Amazônia, além das blitzes dos agentes de trânsito e do monitoramento rigoroso do serviço de mototáxi, formam o conjunto de iniciativas que reforçam a responsabilidade no trânsito.
“Cada motociclista que chega em segurança em casa é uma vitória para todos nós. Essa redução de 25% não é apenas um número, é a prova de que nossas ações estão salvando vidas e poupando famílias da dor irreparável da perda. Vamos seguir firmes, ampliando a educação, a fiscalização e as parcerias, porque a vida é e sempre será a prioridade no trânsito de Manaus”, disse o diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores.
As campanhas educativas vêm mostrando que dirigir com prudência não é apenas uma obrigação legal, mas um compromisso com a própria vida e com quem se ama. Cada motociclista que volta em segurança para casa representa uma família preservada, um futuro mantido.
O IMMU destaca ainda que, de janeiro a setembro de 2025, o número total de mortes no trânsito também apresentou redução. Foram 236 registros em 2024 contra 181 neste ano, o que representa uma queda de 23,31% no comparativo entre os períodos.
Outro ponto relevante é a crescente consciência da sociedade. Passageiros e usuários do modal têm exigido mais responsabilidade dos condutores, tornando-se aliados dessa mudança cultural que busca colocar a vida em primeiro lugar.
Mesmo com a redução expressiva, o diretor-presidente do IMMU destaca que o desafio continua. “Ainda que os números mostrem avanços, cada vítima representa uma ausência irreparável. Por isso, vamos seguir intensificando nossas ações para que Manaus se torne cada vez mais segura no trânsito”, reforça Arnaldo Flores.
Com esse resultado, Manaus está se consolidando com uma mobilidade urbana que combina eficiência, segurança e cuidado com a vida.