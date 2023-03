Ação social ‘Amiguinhos Pet’, com o apoio de Kennedy Marques, acontece no sábado

O evento chega a sua terceira edição e acontece na Paróquia de São Lázaro

Com o objetivo de promover bem-estar aos animais, acontece no próximo sábado (11), a terceira edição do “Amiguinhos Pet”, um evento que vai ofertar serviços gratuitos como corte de unha, limpeza de ouvido, vermifugação, vacinação antirrábica, atendimento veterinário e atrações como apresentação dos cães da Polícia Militar (PM) e desfile pet. A ação em favor dos animais de estimação já está se tornando tradição na Paróquia de São Lázaro, localizada no bairro de mesmo nome, zona Sul de Manaus

O evento deste ano tem o apoio do vereador Kennedy Marques (PMN) que diz estar muito satisfeito em poder fazer parte dessa ação”. Eu fico muito feliz em fazer parte desse evento. Tudo que é relacionado aos animais, contará sempre com o meu apoio, pois é a causa que move a minha vida”, afirma Kennedy.

A ação vai começar às 8h da manhã, com previsão de término às 12h. A estimativa é que mais de 200 animais sejam atendidos.

Com informações da assessoria