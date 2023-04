Ação na zona norte de Manaus autua e multa bares e casas de shows

Um total de nove bares e casas de shows foram fiscalizados entre a noite de sexta-feira (28/04) e a madrugada deste sábado (29/04), no Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, por equipes da Central Integrada de Fiscalização (CIF). Oito desses estabelecimentos foram autuados, multados ou notificados pelos órgãos fiscalizadores pelo uso de aparelhos sonoros sem licença ambiental e falta do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

A CIF é uma ação coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e reúne órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Manaus.

Durante os trabalhos desta noite, agentes do Juizado da Infância e Juventude Infracional (JIJI), também integraram às Fiscalizações com intuito de em conjunto com o Conselhos Tutelares verificar, coibir e orientar pais sobre a presença de crianças e adolescentes em ambientes impróprios e fora dos horários estabelecidos.

Ao todo, as equipes fiscalizaram nove estabelecimentos no Novo Aleixo. Os locais foram alvos de inúmeras denúncias, sendo todas elas checadas durante a CIF. As ações situacionais foram acompanhadas pelo delegado da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) Tarson Yuri, que contou além do efetivo terrestre com apoio aéreo do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA) da SSP-AM.

Integração

“Contando com apoio de todos os órgãos integrados nessa operação, estamos tendo êxito na nossa missão. Já passamos por quatro estabelecimentos, onde os aspectos documentais foram, minuciosamente, analisados”, destacou o delegado.

Dos nove locais, em oito a CIF encontrou irregularidades. Sete desses empreendimentos estavam funcionando sem o AVCB do Corpo de Bombeiros. Em outro estabelecimento, o CBMAM identificou que estava em funcionamento sem a Renovação de Auto de Conformidade de Processo Simplificado (ACPS).

Além disso, os oito estabelecimentos foram autuados pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) pelo uso de equipamentos sonoros sem licença ambiental. Dois desses locais já haviam sido interditados pelo órgão e voltaram a sofrer sanções e multas. Um outro empreendimento foi multado pelo uso de equipamentos sonoros. O total de multa aplicado foi de 553 Unidades Fiscais do Município (UFM).

“A CIF tem a finalidade de conscientização não só dos empresários, dos empreendedores e proprietários dos estabelecimentos de se adequarem às legislações vigentes, como conscientizar o público presente sobre a importância desse trabalho fiscalizatório e preventivo para que a gente possa propiciar mais segurança à população manauara e também amazonense”, explicou o delegado Tarson.

Dois condutores foram autuados pelo Detran e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) por descumprimento das legislações de trânsito.

Efetivo

A Central Integrada de Fiscalização contou com a integração de policiais da SSP-AM, do Departamento Integrado de Operações Aéreas, da PC-AM, do CBMAM, da Semmas, da Polícia Militar (PMAM), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Secretaria Municipal de Segurança (Semseg), Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Visa Manaus, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Conselhor Tutelar e Juizado da Infância de Juventude Infracional (JIJI).