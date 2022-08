Ação Manaus Invisível arrecada alimentos, produtos de higiene, roupas e sapatos

Com o objetivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade econômica, o Millennium Shopping lança a ação solidária Manaus Invisível. Até o dia 31 de outubro, estarão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, roupas e sapatos em bom estado.

Os clientes das lojas do Millennium podem, além de fazerem suas compras, também praticar gesto de solidariedade. Os pontos de doação estão localizados em frente à Caixa Econômica, lojas Zinzane e Americanas.

De acordo com a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elisandra Xavier, a meta é beneficiar cerca de 500 famílias. “Cada uma delas receberá duas cestas com os itens doados. Há casas em que moram até 14 pessoas”, explicou.

Elizandra destaca que solidariedade é um dos principais pilares do Millennium Shopping. “Ao longo do ano, realizamos uma série de ações sociais que buscam todos os clientes, lojistas e parceiros em uma corrente do bem”, disse a coordenadora.

As famílias atendidas pela ação Manaus Invisível residem em comunidades localizadas nos bairros Tarumã, Colônia Antônio Aleixo e Lagoa Azul.

