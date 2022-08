Acadêmicos do curso de Direito da Universidade Martha Falcão conquistam jogos jurídicos

Nos últimos anos, os estudantes venceram várias competições realizadas por órgãos públicos do Amazonas

A prática acadêmica desenvolvida pelo curso de Direito da Faculdade Martha Falcão Wyden, referência desde 2002, tem colocado a instituição em primeiro lugar nos jogos jurídicos da Ordem dos Advogados (OAB-AM), realizados entre as faculdades privadas amazonenses nos últimos anos.

Os jogos jurídicos são realizados por órgãos públicos, como o Ministério Público do Amazonas (MPAM), e também pelo Conselho Regional da Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB-AM).

As competições têm finalidade de contribuir para o melhor desenvolvimento acadêmico no decorrer de todo o curso de Direito, pois os critérios de avaliação abrangem o domínio da Língua Portuguesa e vocabulário; o raciocínio Jurídico e poder de fundamentação; a coesão da argumentação e poder de persuasão; a capacidade de interpretação e exposição, a desenvoltura, que engloba o nível de eloquência e postura; a continuidade das falas e a obediência aos critérios éticos de regência das partes.

Para a coordenadora do curso de Direito, Prof. Thana Esashika Bezerra, nos debates, o acadêmico tem a oportunidade de estreitar a relação entre teoria acadêmica e prática jurídica real.

“Eles podem cultivar e incentivar o espírito do embate jurídico, desenvolvendo, assim, o exercício do contraditório, indispensável ao profissional do Direito e propiciar ao estudante o envolvimento em simulada situação da prática forense de diversas áreas jurídicas, objetivando ponderada proximidade com o futuro mercado de trabalho”, afirma coordenadora.

Coleção de troféus

Nos últimos 3 anos, os alunos Edilson dos Santos Oliveira Neto, Lauana Mychelle Messias Viana, João Pedro Figueiredo Pascarelli e Sérgio Eleamen Tomaz conquistaram os seguintes títulos acadêmicos: 3ª lugar em equipe dos IV Jogos Jurídicos da OAB/AM, ed. 2019; o Vice-Campeonato (2ª lugar em equipe) dos V Jogos Jurídicos da OAB/AM, ed. 2020; o Campeonato (1ª lugar em equipe) dos VII Jogos Jurídicos da OAB/AM, ed. 2022 e o inédito Campeonato (1º lugar em equipe) do VIII Júri-Simulado da OAB/AM, ed. 2020, com a garantia de uma vaga na competição de Júri-Simulado Nacional, promovida pelo Conselho Federal da OAB, que ocorrerá em novembro deste ano de 2022.

Soma-se a isso os primeiros lugares individuais conquistados pelo aluno Edilson Neto, nos V Jogos Jurídicos e VIII Júri-Simulado, ambos realizados pela OAB/AM em 2020.

Assim como o 1º Lugar Individual conquistado pelo aluno Higor Martins, neste ano de 2022, nos VII Jogos Jurídicos, sob a orientação dos estudantes que atuaram como técnicos e participantes, Edilson dos Santos Oliveira Neto, Lauana Mychelle Messias Viana, João Pedro Figueiredo Pascarelli e Sérgio Eleamen Tomaz, Hayla Almeida dos Santos e Gustavo Henrique Soares Rodrigues.

Com informações da assessoria