ABRH-AM realiza Congresso Amazônico de Gente e Gestão e a 19ª Expo ABRH Amazonas

Marcando a retomada de eventos presenciais, associação promove encontro sob a temática ESG: e o impacto nas organizações e sociedade

Após dois anos de pausa em eventos presenciais devido à pandemia da Covid-19, a Associação Brasileira de Recursos Humanos no Amazonas (ABRH-AM) promove nos dias 25 e 26 de agosto o 19º Congresso Amazônico de Gente e Gestão e a 19ª Expo ABRH-AM, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques.

Na edição deste ano, a abordagem focal será fundamentada no tripé ESG, sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança, e, e o público-alvo são Lideranças, profissionais da área de Recursos Humanos, estudantes de todas as áreas e demais interessados no tema.

De acordo com o vice-presidente da seccional Amazonas da ABRH-AM, Francisco Assis, a escolha do tema ESG visa a cooperação dos setores empresariais na adoção de boas práticas de gestão e compliance nas organizações, sem deixar de lado a preocupação com a responsabilidade social e ambiental.

“É um tema fundamental para o sucesso e sustentabilidade de toda organização séria que quer desenvolver um trabalho em conjunto com a sociedade e o meio ambiente, com as melhores práticas de compliance. E o RH como parceiro estratégico do negócio tem que adotar as melhores práticas de gestão, e o ESG chegou para solidificar as relações com a responsabilidade social”, afirmou.

Programação e inscrições

Em conjunto com o Congresso, será realizada a 19ª Expo ABRH-AM. Com mais de de 30 estandes de empresas e prestadores de serviços na área de recursos humanos, consultorias, serviço público etc. Os visitantes poderão acessar os espaços e participar de ações promocionais e rodadas de negócios, como explica Assis. A entrada no Centro de Convenções será gratuita e o credenciamento para o público em geral será feito no local.

Para obter acesso à área de palestras na plenária será necessário inscrever-se no endereço eletrônico (https://bityli.com/ZWEJYsI) ou na sede da seccional amazonense da ABRH. Os ingressos custam R$ 80 para estudantes das universidades signatárias do Pacto pela Educação e Empregabilidade do Amazonas, e são válidos para os dois dias de evento. Os demais ingressos custam a partir de R$ 220,00.

Associados da ABRH possuem desconto na compra dos ingressos. No site é possível adquirir os ingressos no boleto ou no cartão de crédito em até 12x.

A expectativa de público presente tanto no Congresso quanto na Expo ABRH é de 1.500 pessoas por dia. A programação completa com horários das palestras e convidados pode ser acessada pelo link (https://congressoabrham.com.br/).

Eventos durante a pandemia

Integrante da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a seccional Amazonas é referência na região Norte em adoção de práticas em gestão de pessoas no ambiente empresarial. O vice-presidente da instituição descreve que, apesar da impossibilidade de realização de eventos presenciais, a ABRH-AM se reinventou no ambiente virtual e promoveu cursos e fóruns para seguir com a sua atuação.

“Durante a pandemia os eventos presenciais ficaram suspensos e a ABRH se reinventou trazendo vários eventos, fóruns, no formato digital e sem deixar sua missão de lado. Conseguimos realizar o fórum de Relações Trabalhistas Sindicais, o fórum de Inovação, o fórum de Saúde, eventos sobre LGPD, e tantos outros temas pertinentes às organizações”, conclui.

