Abel Ferreira, do Palmeiras, ganha força para assumir a Seleção após saída de Tite

Após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo e a saída do técnico Tite, a CBF começa a alinhar o planejamento para o ciclo do Mundial de 2026.

Um dos principais itens a serem debatidos pela entidade é a escolha do novo treinador da Seleção. Em meio a indecisão da escolha, um nome aparece como candidato por boa parte dos dirigentes da CBF: o do português Abel Ferreira, do Palmeiras. A informação é do jornalista André Hernan.

“Uma ala da CBF entende que Abel Ferreira pode ser o técnico da seleção brasileira ou é considerado favorito para assumir o cargo. Já uma outra ala entende que tem que haver uma discussão mais ampla, para definir quem será o substituto de Tite após a eliminação na Copa do Mundo”, disse Hernan, que completou, afirmando que, caso seja convidado, Abel Ferreira tende a aceitar o convite da seleção brasileira.

“O Abel várias vezes foi consultado, e sempre fala em viver o hoje, e tem o foco no Palmeiras, mas é claro que uma seleção brasileira seria uma coisa diferente, iria repensar. Se recebesse um contato, estaria propenso a aceitar o desafio”, destacou o jornalista.

Atual campeão brasileiro, Abel Ferreira possui contrato com o Palmeiras até o final de 2024. O português chegou a comentar algumas vezes sobre a possibilidade de assumir a seleção brasileira, mas sempre destacou a vontade de seguir a frente do Alviverde.

Com informações do IG