‘A zona rural é meu compromisso’, afirma Peixoto após reunião com secretário da Seinfra

Após pedido de moradores, vereador se reúne com Seinfra para expor necessidades dos ramais do Pau-rosa e da Cooperativa

O vereador Peixoto (Pros) esteve nesta semana, na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), em reunião com o comandante da pasta, o engenheiro Carlos Henrique dos Reis Lima, para tratar dos ramais do Pau-rosa, que fica no km 21 da BR 174, e da Cooperativa, dentro do Pau-rosa, no km 14. O parlamentar vem recebendo demandas dos moradores de ambos locais sobre as condições das vias de acesso.

Essa área, conhecida como Programa de Assentamento Tarumã Mirim, abriga milhares de famílias, entre as quais muitas são de produtores rurais. Por conta da chuva, a trafegabilidade e o acesso estão prejudicados, o que atrapalha o direito de ir e vir dos moradores e, consequentemente, a fonte de renda de muitas famílias que dependem das estradas para escoamento de seus produtos.

Após conversa com o secretário, Peixoto saiu com a garantia de que as obras devem ser iniciadas ainda no fim do primeiro semestre do ano.

“O secretário nos trouxe a informação que a obra já foi licitada e homologada. Isso já representa muito, pois os ramais já estavam sendo lembrados pelo Governo. As obras não foram iniciadas, por conta do período chuvoso, que atrapalha os moradores e atrapalha, também, qualquer manutenção que seja programada” explicou o parlamentar.

Ainda durante a reunião, o titular da pasta fez questão de explicar ao vereador que os dois ramais serão asfaltados simultaneamente. A previsão é de que a obra ocorra em dois períodos de verão, com o início neste ano de 2023 e com finalização no verão do ano que vem, em 2024. Ao todo mais 60 quilômetros de ramais receberão asfalto, sendo 32 quilômetros no Ramal do Pau-rosa e 33 quilômetros no Ramal da Cooperativa.

“Saio desta reunião bem confiante de que em breve, ou seja, no mês de junho, o local já receberá as equipes que vão trabalhar nessas estradas. A Zona Rural de Manaus é um compromisso meu, desde o tempo em que fui Subsecretário da Seminf, e como vereador não é diferente. Estarei monitorando esta obra” enfatizou Peixoto.

Com informações da assessoria