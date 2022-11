A lição ‘profética’ de Rodrigo Lombardi para a polêmica Cássia Kis

Rodrigo Lombardi fez uma live, ainda durante o auge da pandemia, em 2020, com Leandro Karnal em seu perfil no Instagram. O ator questionou o historiador e professor o que falar a quem, nos tempos atuais, defende a ditadura. Karnal assim respondeu ao ator: “São pessoas problemáticas. Se for um jovem, acho que é fracasso da nossa educação. Se for um velho, defender a ditadura é falta de caráter. Defender morte e tortura é falta de caráter”.

Dois anos depois, Rodrigo se tornaria colega de elenco de Cássia Kis, que tem proferido falas homofóbicas e compareceu a ato antidemocrático no Centro do Rio, na quarta-feira, 2. Na ocasião, havia faixas com pedidos de intervenção militar após a vitória democrática de Lula (PT) nas urnas. Cássia se juntou aos manifestantes, aplaudiu e rezou. E a cena voltou a se repetir neste último final de semana. Agora a live foi resgatada pelos seguidores e tem sido usada como uma “indireta” profética de Rodrigo para a atriz.

*Com informações de Veja