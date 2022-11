A fila anda: Shakira esquece Piqué e é fotografada com possível novo amor, na Espanha

O jogador Piqué, do Barcelona, nem bem anunciou oficialmente a separação de Shakira para aparecer publicamente com o novo amor, a jovem Clara Chía. Agora, porém, parece que é a cantora colombiana que resolveu deixar o “luto” de lado e seguir a vida em frente.

Há alguns dias, ela deixou temporariamente Barcelona para desfrutar da costa e do mar de Cantábria, uma região autônoma na costa norte da Espanha. Por lá, também aproveitou para praticar uma das suas grandes paixões: o surfe.

A cantora viajou acompanhada de seus filhos, seu irmão e também um misterioso jovem loiro, que agora foi identificado como sendo o seu instrutor de surfe, com quem ela foi flagrada em momentos de affair.

De acordo com o jornalista espanhol Jordi Martín para o programa ‘El Gordo y la Flaca’, que compartilhando algumas imagens do encontro, ambos desfrutaram de um dia no mar depois de “uma viagem muito hermética que fizeram de forma muito privada de seus arredores”.

“Calma e relaxada, foi assim que encontrei Shakira nas praias da Cantábria, no local onde ela costuma praticar seu esporte favorito e na mesma casa onde passou as férias com Gerard Piqué”, disse o repórter.

Ainda de acordo com ele, o jovem é o mesmo que foi flagrado com a cantora em junho passado “trocando olhares cúmplices”.

“Desta vez ficou muito claro que Shakira e seu treinador se dão muito bem. Ele sempre zela por ela em todos os momentos, a ajudando com o traje, segurando sua mão e até em determinado momento ela se agarra a ele para não cair. O jovem também tirou um tempinho para fotografar Shakira com os filhos, mostrando que ele se dá bem não só com a cantora, mas também com os filhos”, relatou ele.

O jornalista garantiu, ainda que, além das aulas, o jovem também entra na casa de Shakira “a qualquer hora”.

Vale lembrar que a escapada de Shakira para praia aconteceu poucos dias antes dela enfrentar Gerard Piqué no Tribunal de Primeira Instância e Família.

Segundo o La Vanguardia, às 9h30 de quinta-feira, 1º de dezembro, eles se reunirão perante os tribunais para ratificar o pedido de separação e o acordo sobre a guarda dos filhos que chegaram no início deste mês após vários meses de negociações.

Será um dos últimos passos de Shakira antes de seguir para Miami para começar uma nova vida acompanhada de seus filhos.

Com informações do IG